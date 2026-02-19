Рууд и Корда дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнир в Делрей-Бич, ставка за 1.98

Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Себастьяна Корды в четвертьфинале турнира ATP 250 в Гонконге. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Корда — Рууд с коэффициентом для ставки за 1.98.

Корда

Себастьян третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.

Сразу стоит уточнить, что в 2026-м американец пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд на турнирах ATP.

В первом круге Корда одержал победу над Маккензи Макдональдом — 6:4, 7:5.

Во втором раунде Корда остановил еще одного соотечественника — Алекса Микельсена (6:3, 7:6).

На прошлой неделе американский теннисист дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Далласе: выиграл у Майкла Чжэна и Фрэнсиса Тиафо, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Рууд

Каспер попал в число первых четырех сеяных, которые стартовали сразу со второго круге.

В первом матче норвежский теннисист одержал победу над Маркосом Гироном.

Как и ожидалось, встреча с американцем получилась тяжелейшей — 4:6, 7:6, 6:4.

Это был первый матч Рууда после поражения от Бена Шелтона в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии.

В первой половине февраля Рууд пропустил несколько турниров из-за рождения дочери.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.78, победу Рууда букмекеры предлагают за 2.03.

Прогноз: судя по матчу против Гирона, Каспер все-таки настроен бороться за титул на этой неделе. Скорее всего, в предстоящем матче норвежец и американец строят отличное шоу для зрителей. Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, но не на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.