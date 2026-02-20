Украинка Элина Свитолина сыграет против американки Кори Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свитолина — Гауфф с коэффициентом для ставки за 2.30.
Свитолина
Элина пятый раз в карьере вышла в полуфинал турнира в Дубае.
Украинка шикарно проводит первую половину сезона, достаточно взглянуть на ее баланс.
В этом году Свитолина выиграла 14 матчей из 16-ти.
Лучшим результатом девятой ракетки мира в 2026-м пока остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
На текущем турнире она провела пока лишь два неполных матча.
Свитолина попала в число сеяных и пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Паула Бадоса, которая снялась сразу после первого сета, которой завершился со счетом 6:4 в пользу украинки.
В третьем раунде Элина совершила камбэк в матче против швейцарки Белинды Бенчич — 4:6, 6:1, 6:3.
В четвертьфинале Свитолина провела три сета против хорватки Антонии Ружич — 3:6, 6:2, 6:3.
Гауфф
Кори впервые в сезоне вышла в полуфинал.
В четвертьфинале американская теннисистка разгромила филиппинку Александру Эалу — 6:0, 6:2.
Перед этим у Гауфф был тяжелейший матч против бельгийки Элизы Мертенс — 2:6, 7:6, 6:3.
Во втором сете Коко при счете 5:6 отыграла подачу на матч, а на тай-брейке спасла три матчбола.
Интересно, что это была ее сотая победа на уровне WTA 1000.
Еще в одном матче Гауфф одержала победу над россиянкой Анной Калинской — 6:4, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 2.30, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.57.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. Но тут важно добавить, что в прошлом месяце украинка разгромила американку на Открытом чемпионате Австралии — 6:1, 6:2. Кажется, Элина нащупала слабые места в игре соперницы. Гауфф ждет еще одно испытание.
Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной за 2.30.