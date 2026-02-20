Свитолина снова обыграет Гауфф с разгромным счетом?

прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 2.30

Украинка Элина Свитолина сыграет против американки Кори Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свитолина — Гауфф с коэффициентом для ставки за 2.30.

Свитолина

Элина пятый раз в карьере вышла в полуфинал турнира в Дубае.

Украинка шикарно проводит первую половину сезона, достаточно взглянуть на ее баланс.

В этом году Свитолина выиграла 14 матчей из 16-ти.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Лучшим результатом девятой ракетки мира в 2026-м пока остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

На текущем турнире она провела пока лишь два неполных матча.

Прогнозы на теннис

Свитолина попала в число сеяных и пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Паула Бадоса, которая снялась сразу после первого сета, которой завершился со счетом 6:4 в пользу украинки.

В третьем раунде Элина совершила камбэк в матче против швейцарки Белинды Бенчич — 4:6, 6:1, 6:3.

В четвертьфинале Свитолина провела три сета против хорватки Антонии Ружич — 3:6, 6:2, 6:3.

Гауфф

Кори впервые в сезоне вышла в полуфинал.

В четвертьфинале американская теннисистка разгромила филиппинку Александру Эалу — 6:0, 6:2.

Перед этим у Гауфф был тяжелейший матч против бельгийки Элизы Мертенс — 2:6, 7:6, 6:3.

Во втором сете Коко при счете 5:6 отыграла подачу на матч, а на тай-брейке спасла три матчбола.

Интересно, что это была ее сотая победа на уровне WTA 1000.

Еще в одном матче Гауфф одержала победу над россиянкой Анной Калинской — 6:4, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 2.30, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. Но тут важно добавить, что в прошлом месяце украинка разгромила американку на Открытом чемпионате Австралии — 6:1, 6:2. Кажется, Элина нащупала слабые места в игре соперницы. Гауфф ждет еще одно испытание.

2.30 Победа Свитолиной Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Свитолина — Гауфф принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной за 2.30.