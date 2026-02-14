прогноз на матч турнира в Далласе, ставка за 2.28

Американец Бен Шелтон сыграет против канадца Дениса Шаповалова в полуфинале турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шаповалов — Шелтон с коэффициентом для ставки за 2.28.

Шаповалов

Денис второй год подряд вышел в полуфинал «пятисотника» в Далласе.

На этой неделе канадский теннисист пытается защитить прошлогодний титул.

В первом круге текущего турнира Шаповалов разгромил испанца Рафаэля Ходара — 6:1, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором раунде он одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Шаповалов совершил камбэк в матче против испанца Алехандро Давидовича-Фокины — 5:7, 6:4, 6:3.

Прогнозы на теннис

В январе Шаповалов не прошел первый круг в Брисбене и проиграл Марину Чиличу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

Денис еще ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд после победы на турнире в мексиканском Лос-Кабосе в июле прошлого года.

Шелтон

Бен выиграл три матча подряд на втором турнире подряд.

Лучшим результатом американца в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде текущего турнира Шелтон одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло — 6:4, 6:4.

Во втором круге его соперником был Адриан Маннарино, который на прошлой неделе дошел до финала в Монпелье.

Шелтон с трудом обыграл 37-летнего француза — 7:6, 6:7, 6:3.

Не менее сложным получился и матч 1/4 финала против серба Миомира Кецмановича — 5:7, 6:3, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.58, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: Бен еще ни разу не проигрывал Денису. В 2024-м американец победил канадца на Уимблдоне и на харде в Вашингтоне и Шанхае. Но при этом важно уточнить, что все предыдущие матчи были максимально напряженными. Скорее всего, предстоящий не станет исключением в этом плане.

2.28 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Шаповалов — Шелтон принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.