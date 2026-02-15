Россиянка Диана Шнайдер сыграет против австралийки Майи Джойнт в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шнайдер — Джойнт с коэффициентом для ставки за 2.07.
Шнайдер
Диана ранее в этом сезоне не прошла ни раунда только на одном турнире.
На «тысячнике» в Дохе российская теннисистка проиграла в первом круге американке Алисии Паркс (6:1, 4:6, 6:7).
Лучшим результатом Шнайдер в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал на «пятисотнике» в Аделаиде.
На австралийском турнире 21-летняя россиянка обыграла Лейлу Фернандес, Катерину Синякову и Эмму Наварро, после чего уступила с разгромным счетом Мирре Андреевой.
На Открытом чемпионате Австралии Шнайдер проиграла в третьем круге украинке Элине Свитолиной.
Джойнт
Майя неудачно провела недавние турниры, но по-прежнему находится в топ-30.
Текущая серия поражений австралийской теннисистки составляет четыре матча.
В середине января Джойнт дошла до четвертьфинала на домашнем «пятисотнике» в Аделаиде, где проиграла Мирре Андреевой.
После этого Джойнт не прошла первый раунд на Открытом чемпионате Австралии, в Абу-Даби и Дохе.
На этих турнирах ее соперницами были Тереза Валентова, Джанис Тьен и Линда Носкова соответственно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.42, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.85.
Прогноз: в прошлом году Диана уступила австралийке на крупном турнире в Пекине — 5:7, 1:6. Судя по недавним матчам, Джойнт сейчас не в лучшей форме, поэтому рискнем предположить, что на этот раз она проиграет российской теннисистке.
Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 2.07.