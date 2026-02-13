прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 2.26

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против испанца Хауме Муньяра в четвертьфинале турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерландцы). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Муньяр — Бублик с коэффициентом для ставки за 2.26.

Муньяр

Хауме второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира ATP.

До сих пор его лучшим результатом в этом году был выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде.

В первом круге роттердамского «пятисотника» Муньяр одержал уверенную победу над Николаем Будковым-Кьером.

Испанский теннисист отдал норвежцу лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.

Во втором раунде Муньяр остановил Карена Хачанова — 7:6, 3:6, 6:3. Это была его 18-я победа над соперником из топ-20.

Бублик

Саша на этой неделе провел уже два изнурительных матча.

В первом круге у него был тяжелейший матч против Хуберта Хуркача.

Бублик одержал волевую победу над польским теннисистом — 6:7, 7:6, 7:5. Во втором сете Хуркач не смог подать на матч, допустив три двойные ошибки.

Во втором раунде Бублик выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 7:6, 4:6, 6:3.

В текущем сезоне Бублик выиграл десять матчей из 13-ти.

Его лучшим результатом в 2026-м пока остается победа на турнире в Гонконге, благодаря которой он дебютировал в топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 2.58, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: в прошлом году Саша сенсационно проиграл испанцу в первом круге Уимблдона. Этот результат должен стать для него дополнительной мотивацией. Рискнем предположить, что Бублик обыграет Муньяра в двух сетах.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.26.