Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Алисии Паркс в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 8 февраля, начало — в 13:30 мск.

Шнайдер

Диана не смогла вернуться в топ-20 по итогам января, но в целом успешно провела стартовый отрезок сезона.

В прошлом месяце лучшим результатом российской теннисистки стал выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.

Прежде чем проиграть Мирре Андреевой, Шнайдер победила Лейлу Фернандес, Катерину Синякову и Эмму Наварро.

На Открытом чемпионате Австралии 21-летняя теннисистка прошла два раунда, обыграв Барбору Крейчикову и Тайлу Гибсон. В третьем круге мельбурнского мэйджора Диана проиграла украинке Элине Свитолиной.

В прошлом году и в 2024-м Шнайдер не смогла пройти первый раунд в Дохе.

Паркс

Алисия пробилась в основную сетку катарского «тысячника» через квалификацию.

В отборе американская теннисистка выиграла у швейцарки Ребеки Масаровой и аргентинки Соланы Сьерры.

Ранее на этой неделе Паркс дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в чешской Остраве. Это пока что ее лучший результат в этом году.

На Открытом чемпионате Австралии Паркс в первом круге одержала волевую победу над Александрой Эалой, а во втором проиграла Каролине Муховой.

В Окленде Паркс проиграла в первом раунде, а в Хобарте не прошла квалификацию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.31, победу Паркс букмекеры предлагают за 3.44.

Прогноз: Диана выиграла три из четырех матчей против Алисии. Интересно, что исключением на этом отрезке стала их прошлогодняя встреча в первом круге «тысячника» в Дохе — американка тогда обыграла россиянку со счетом 6:4, 7:6. С тех пор Шнайдер одержала две победы над Паркс — на в Индиан-Уэллс и Монтеррее. Скорее всего, она снова обыграет американскую теннисистку.

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 1.92.