Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Алисии Паркс в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 8 февраля, начало — в 13:30 мск.
Шнайдер
Диана не смогла вернуться в топ-20 по итогам января, но в целом успешно провела стартовый отрезок сезона.
В прошлом месяце лучшим результатом российской теннисистки стал выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.
Прежде чем проиграть Мирре Андреевой, Шнайдер победила Лейлу Фернандес, Катерину Синякову и Эмму Наварро.
На Открытом чемпионате Австралии 21-летняя теннисистка прошла два раунда, обыграв Барбору Крейчикову и Тайлу Гибсон. В третьем круге мельбурнского мэйджора Диана проиграла украинке Элине Свитолиной.
В прошлом году и в 2024-м Шнайдер не смогла пройти первый раунд в Дохе.
Паркс
Алисия пробилась в основную сетку катарского «тысячника» через квалификацию.
В отборе американская теннисистка выиграла у швейцарки Ребеки Масаровой и аргентинки Соланы Сьерры.
Ранее на этой неделе Паркс дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в чешской Остраве. Это пока что ее лучший результат в этом году.
На Открытом чемпионате Австралии Паркс в первом круге одержала волевую победу над Александрой Эалой, а во втором проиграла Каролине Муховой.
В Окленде Паркс проиграла в первом раунде, а в Хобарте не прошла квалификацию.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.31, победу Паркс букмекеры предлагают за 3.44.
Прогноз: Диана выиграла три из четырех матчей против Алисии. Интересно, что исключением на этом отрезке стала их прошлогодняя встреча в первом круге «тысячника» в Дохе — американка тогда обыграла россиянку со счетом 6:4, 7:6. С тех пор Шнайдер одержала две победы над Паркс — на в Индиан-Уэллс и Монтеррее. Скорее всего, она снова обыграет американскую теннисистку.
Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 1.92.