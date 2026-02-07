прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 1.99

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 8 февраля, начало — в 15:00 мск.

Павлюченкова

Анастасия в этом году до сих пор не выиграла ни одного матча.

Провальное начало сезона обернулось неприятным падением в рейтинге — российская теннисистка свалилась на 110-ю строчку.

На «пятисотнике» в Абу-Даби Павлюченкова проиграла в первом круге американке Маккартни Кесслер — 3:6, 3:6.

На Открытом чемпионате Австралии 34-летняя теннисистка уступила китаянке Чжосюань Бай — 4:6, 6:2, 6:7.

В Брисбене Павлюченкова тоже не прошла первый раунд, проиграв с разгромным счетом румынке Соране Кырсте — 3:6, 1:6.

Мертенс

Элиза тем временем снова близка к возвращению в топ-20.

В текущей версии рейтинга бельгийская теннисистка занимает 22-е место.

В этом году Мертенс провела восемь матчей. На этом отрезке у нее шесть побед и два поражения.

В начале января Мертенс выиграла три из четырех матчей на United Cup, в том числе против Виктории Мбоко и Барборы Крейчиковой.

На Открытом чемпионате Австралии 30-летняя теннисистка дошла до 1/8 финала. В Мельбурне, прежде чем проиграть будущей чемпионке турнира Елене Рыбакиной, Мертенс разгромила Ланлану Тараруди, Моюку Утидзиму и Николу Бартункову.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 4.25, победу Мертенс букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: по всей видимости, Настя снова проиграет. Судя по предыдущим матчам, ей уже с трудом даются матчи против серьезных соперниц.

Рекомендуемая ставка: победа Мертенс + тотал геймов меньше 20,5 за 1.99.