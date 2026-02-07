прогноз на финал турнира в Абу-Даби, ставка за 1.92

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешки Сары Бейлек в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 7 февраля, начало — в 16:00 мск.

Бейлек

Сара впервые в карьере вышла в финал турнира WTA.

Бейлек начала неделю в статусе 101-й ракетки мира, но благодаря успешному выступлению в «живом» рейтинге она занимает уже 52-е место.

С учетом квалификации чешская теннисистка провела в Абу-Даби уже шесть матчей и при этом отдала лишь один сет.

В отборе Бейлек обыграла россиянку Екатерину Овчаренко и француженку Хлоэ Паке.

В первом раунде 20-летняя теннисистка разгромила американку Эшлин Крюгер (6:3, 6:0), а во втором обыграла представительницу Латвии Алену Остапенко (6:4, 6:3).

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Сара одержала разгромную победу над представительницей Великобритании Сонай Картал — 6:0, 6:2.

В полуфинале Бейлек остановила 16-ю ракетку мира Клару Таусон — 7:5, 3:6, 7:5. Это ее первая победа над соперницей из топ-20.

Александрова

Екатерина 13-й раз в карьере сыграет в финале на уровне основного тура.

В Абу-Даби россиянка попала в список сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче Александрова одержала уверенную победу над украинкой Даяной Ястремской — 6:3, 6:0.

В четвертьфинале 31-летняя теннисистка обыграла филиппинку Александру Эалу — 6:3, 6:3.

В полуфинале Александрова одержала волевую победу над Хейли Баптист — 3:6, 7:6, 6:3. Во втором сете при счете 4:5 она отыграла матчбол.

На этой неделе Александрова прервала серию из трех поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бейлек в этом матче можно поставить за 3.24, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: здесь все-таки важно отметить, что Екатерина провела лишь три матча, а ее соперница — шесть. Несмотря на то, что Сара действительно произвела впечатление в предыдущих раундах, считаем, что она не помешает россиянке выиграть шестой титул в карьере.

1.92 Победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Бейлек — Александрова принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.