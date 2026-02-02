Французы Артур Фис и Валантен Руайе встретятся в первом круге турнира ATP 250 в Монпелье (Франция). Матч пройдет 3 февраля, начало — в 20:30 мск.
Руайе
Валантен по итогам прошлого сезона закрепился в первой сотне рейтинга.
Эту неделю француз проводит в статусе 56-й ракетки мира.
В прошлом году главным сюрпризом стал выход Руайе в финал турнира ATP 250 в Ханчжоу. В решающем матче он проиграл Александру Бублик.
Правда, в новом сезоне Руайе пока не выиграл ни одного матча.
В январе он не прошел первый круг в Гонконге, Окленде и на Открытом чемпионате Австралии, уступив Томасу Этчеверри Франсиско Комесане и Тейлору Фрицу соответственно.
Фис
Артур тем временем готовится провести первый матч в этом году.
Француз пропустил январские турниры из-за травмы спины, которую он получил еще в мае прошлого года во время матча с Хауме Муньяром.
Через несколько месяцев после домашнего мэйджора Фис попробовал вернуться, сыграл два матча на «Мастерсе» в Торонто, где у него случился рецидив травмы.
Очевидно, что 21-летний теннисист пока далек от своей оптимальной формы.
Весной прошлого года Фис успел дебютировать в топ-20. В какой-то момент он занимал в рейтинге 14-е место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руайе в этом матче можно поставить за 2.06, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.76.
Прогноз: сложно сказать, чего сейчас ожидать от Фиса, пропустившего, по сути, больше шести месяцев. Вероятно, ближайшие матчи будут для него непростыми.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.