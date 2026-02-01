прогноз на матч турнира в Абу-Даби, ставка за 2.13

Представительница Австралии Дарья Касаткина сыграет против швейцарки Симоны Вальтерт в первом круге турнира WTA 500 в Аду-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 2 февраля, начало — в 11:30 мск.

Касаткина

Дарья провела первый месяц нового сезона явно не так, как рассчитывала.

В январе 28-летняя теннисистка, ранее представлявшая на корте Росиию, выиграла лишь один матч.

Касаткина прошла раунд на «пятисотнике» в Аделаиле — после победы над гречанкой Марией Саккари проиграла румынке Жаклин Кристиан со счетом 4:6, 0:6.

На турнире в Брисбене Касаткина уступила в первом круге Анастасии Потаповой, которая с этого сезона играет под флагом Австрии.

На Открытом чемпионате Австралии Касаткина тоже не прошла первый раунд. В Мельбурне она проиграла 19-летней чешке Николе Бартунковой.

По итогам недавних турниров Дарья опустилась в рейтинге на 62-ю строчку.

Вальтерт

Симона тем временем пробилась в основную сетку «пятисотника» в Абу-Даби через квалификацию.

В отборе швейцарская теннисистка обыграла австрийку Арину Родионову и польку Катаржину Питер.

В отличие от Касаткиной, Вальтерт в этом году пока не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки WTA.

В Хобарте она не прошла квалификацию, а на Australian Open уступила в первом круге Аманде Анисимовой (3:6, 2:6). Кроме того, Симона проиграла на старте турнира WTA 125 в Маниле.

Лучшим результатом Вальтерт в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 125 в Канберре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.47, победу Вальтерт букмекеры предлагают за 2.67.

Прогноз: несмотря на все недавние неудачи Дарьи, все-таки считаем, что она пройдет первый раунд в Абу-Даби. Очевидно, что ей досталась не самая опасная соперница.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной в двух сетах за 2.13.