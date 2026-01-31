Самсонова проиграет на старте «пятисотника» в Абу-Даби?

прогноз на матч турнира в Абу-Даби, ставка за 1.97

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Софии Кенин в первом круге турнира WTA 500 в Аду-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 1 февраля, начало — в 12:00 мск.

Самсонова

Людмила проведет первый матч после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне российская теннисистка не смогла пройти даже первый круг.

Самсонова сенсационно проиграла 37-летней Лауре Зигемунд. Самое интересное, что в первом сете соперница не взяла ни гейма — 6:0, 5:7, 4:6.

Перед этим Самсонова не выиграла ни одного матча в Аделаиде. На австралийском «пятисотнике» она сразу уступила Маркете Вондроушовой.

Пока что лучшим результатом Самсоновой в этом году остается выход в четвертьфинал турнира в Брисбене. Здесь она обыграла Эмерсон Джонс и Александру Соснович, после чего потерпела поражение от Джессики Пегулы.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Самсонова проиграла на старте «пятисотника» в Абу-Даби Веронике Кудерметовой, тогда как в 2024-м она добралась здесь до полуфинала, а в 2023-м — до финала.

Кенин

София тем временем тоже не лучшим образом провела первый месяц текущего сезона.

В 2026-м американская теннисистка выиграла пока лишь один матч.

На турнире в Брисбене чемпионка Australian Open-2020 в первом круге выиграла у румынки Елены-Габриэлы Русе, а во втором уступила Екатерине Александровой.

В Аделаиде Кенин проиграла в первом круге австралийке Майе Джойнт.

На Открытом чемпионате Австралии Кенин уступила в первом раунде соотечественнице Пейтон Стернс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Кенин букмекеры предлагают за 2.64.

Прогноз: Людмила выиграла только один из трех матчей против Софии.

Единственную пока что победу над американкой Самсонова одержала в прошлом году на «тысячнике» в Ухане — 3:6, 6:3, 6:1.

Учитывая нестабильность обеих теннисисток, оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.

1.97 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Самсонова — Кенин принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.97.