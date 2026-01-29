прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.11

Итальянец Янник Синнер сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open. Матч пройдет 30 января в Мельбурне, начало — в 11:30 мск.

Джокович

Новак вышел в полуфинал, проведя при этом лишь четыре неполных матчах.

В 1/8 финала он должен был встретиться с чехом Якубом Меншиком, который снялся из-за травмы мышц живота.

В четвертьфинале Джокович играл против Лоренцо Музетти. Итальянец не смог завершить матч из-за травмы ноги.

Ну и тут важно уточнить, что Музетти вел 2-0 по сетам, когда понял, что не в состоянии продолжать матч.

«Не знаю, что сказать, кроме того, что мне его очень жаль. Он в этом матче был намного сильнее, я уже был на пути домой. Но в спорте такое случается. Со мной такое пару раз бывало.

Четвертьфинал "Большого шлема", ведет 2:0 по сетам, полностью контролирует матч — очень жаль. Не знаю, что добавить. Желаю ему скорейшего восстановления. Сегодня он несомненно должен был победить», — признал Новак после встречи с итальянцем.

Новак Джокович globallookpress.com

В остальных раундах Джокович не проиграл ни одного сета.

В первом круге он разгромил испанца Педро Мартинеса — 6:3, 6:2, 6:2.

Во втором круге соперником Ноле был 141-я ракетка мира Франческо Маэстрелли. Этот матч тоже завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В матче против Ботика ван де Зандшульпа десятикратному чемпиону Australian Open все же пришлось немного понервничать — 6:3, 6:4, 7:6.

На прошлой неделе Джокович преодолел отметку в 100 побед на мэйджоре в Мельбурне. Его баланс на этом турнире — 103 победы и лишь 10 поражений.

Синнер

Янник третий год подряд вышел в полуфинал австралийского мэйджора.

В двух предыдущих случаях итальянец в итоге стал чемпионом турнира.

В первом круге итальянец встречался с Юго Гастоном. Француз не смог завершить матч, снявшись при счете 6:2, 6:1 в пользу действующего турнира.

Во втором раунде Синнер разгромил австралийца Джеймса Дакворта — 6:1, 6:4, 6:2.

В третьем круге, вопреки всем прогнозам, Синнер отдал сет Элиоту Спиццирри — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Американец прервал серию итальянца из 27 выигранных сетов подряд.

В 1/8 финала действующий чемпион турнира одержал победу над соотечественником Лучано Дардери — 6:1, 6:3, 7:6.

В четвертьфинале Синнер выиграл у американца Бена Шелтона — 6:3, 6:4, 6:4.

Победная серия Синнера в Мельбурне составляет уже 19 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер легко выйдет в финал. На победу Джоковича в этом матче можно поставить за 9.30.

Прогноз: безусловно, ставка на победу Новака за 9.30 выглядит весьма соблазнительно, однако стоит признать, что на данном этапе он уже неспособен конкурировать со столь сильным соперником.

Это подтверждает не только слабая игра Джоковича в матче с Музетти, но и несколько неприятных фактов.

Синнер выиграл пять последних матчей против Новака. Серб ни разу не побеждал итальянца после финала Итогового турнира в 2023 году.

К сожалению, здесь нет интриги. Более того, вполне вероятно, что Синнер обыграет экс-первую ракетку мира с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,0) за 2.11.