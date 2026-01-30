В пятницу, 30 января, во втором полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют Новак Джокович и Янник Синнер. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

12:45 Теннисисты с нетерпением ожидают, когда же уже их пригласят выйти на корт, а на арене идут последние приготовления ко второму полуфинальному матчу.

12:30 Первый полуфинал завершился минут десять назад, поэтому Новак Джокович и Янник Синнер уже готовятся вскоре выйти на корт.

12:15 Теннисисты находятся в подтрибунном помещении и проводят разминку со своими тренерами. Все ждут завершения первого полуфинала.

11:50 Сегодняшний матч пройдет в Мельбурне на «Род Лэйвер Арена» — главном корте Открытого чемпионата Австралии. Покрытие корта — хард.

11:20 В связи с тем, что первый полуфинальный матч Australian Open затянулся на пять сетов, начало встречи Новак Джокович — Янник Синнер перенесено примерно на час! Ориентировочно поединок начнется в 12:30 по МСК.

11:00 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем онлайн-трансляцию второго полуфинала мужской сетки Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют Новак Джокович и Янник Синнер. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Новак Джокович

Джокович является рекордсменом по количеству трофеев Открытого чемпионата Австралии — на его счету 10 побед на этом турнире. В прошлом и позапрошлом годах сербский теннисист останавливался в Мельбурне на стадии полуфинала. Учитывая опыт Новака и его любовь к австралийским кортам, считаем его опасным соперником, несмотря на приличный возраст.

Три первых раунда Джокович прошел очень уверенно. не отдав соперникам ни одного сета. В 1/8 финала играть сербу не пришлось, так как его соперник Якуб Меншик снялся с турнира из-за травмы. В четвертьфинале Новак уступил две стартовые партии Лоренцо Музетти, но затем его оппонент почувствовал боль в ноге и также решил снятся с турнира. Вот такой путь в полуфинал получился у серба.

Янник Синнер

Синнер дважды побеждал на Открытом чемпионате Австралии — титулы были добыты в прошлом и позапрошлом годах. Именно поэтому в предстоящем розыгрыше турнира Янник считается главным фаворитом, несмотря на то, что в мировом рейтинге он занимает вторую строчку.

Нынешний путь в Мельбурне для Синнера был относительно легким. За пять предыдущих матчей он отдал всего один сет было это во встрече с американским теннисистом Элиотом Спиццири. В той игре итальянцу от ары стало плохо, но он быстро восстановился и добыл викторию. В четвертьфинале Синнер без особых проблем обыграл Бена Шелтона в трех сетах.

Личные встречи

Между собой Новак Джокович и Янник Синнер играли 12 раз — счет побед 8:4 в пользу итальянского теннисиста. Последняя очная встреча этих соперников состоялась в Саудовской Аравии в прошлом году в рамках выставочного турнира, там Синнер в двух партиях взял верх.

