Киз второй год подряд выйдет в четвертьфинал Australian Open?

прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.99

Американки Мэдисон Киз и Джессика Пегула встретятся в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 03:30 мск.

Пегула

Джессика уверенно прошла предыдущие раунды, до сих пор ни отдав соперницам ни одного сета.

В первом матче американская теннисистка разгромила россиянку Анастасию Захарову — 6:2, 6:1.

Во втором круге Пегула не оставила шансов соотечественница Маккартни Кесслер — 6:0, 6:2.

В третьем раунде Пегула одержала победу над россиянкой Оксаной Селехметьевой — 6:3, 6:2.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Пегула трижды доходила в Мельбурне до четвертьфинала — в 2021-м, 2022-м и 2023 году.

В прошлом году Джессика выиграла 35 из 47 матчей на харде на открытых кортах.

Киз

Мэдисон тоже пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

В первом круге американка одержала победу над украинкой Александрой Олейниковой — 7:6, 6:1.

Во втором матче действующая чемпионка Australian Open обыграла соотечественницу Эшлин Крюгер — 6:1, 7:5.

В третьем раунде Киз остановила бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:3, 6:3.

Киз ранее четыре раза проходила в Мельбурне дальше 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.57, победу Киз букмекеры предлагают за 2.39.

Прогноз: Мэдисон выиграла два из трех матчей против Джессики. Год назад Киз одержала победу над соотечественницей в финале турнира в Аделаиде — 6:3, 4:6, 6:1. Вполне вероятно, что в предстоящем матче американки тоже проведут больше 20 геймов. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

1.99 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Пегула — Киз принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.99.