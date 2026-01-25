Американки Мэдисон Киз и Джессика Пегула встретятся в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 03:30 мск.
Пегула
Джессика уверенно прошла предыдущие раунды, до сих пор ни отдав соперницам ни одного сета.
В первом матче американская теннисистка разгромила россиянку Анастасию Захарову — 6:2, 6:1.
Во втором круге Пегула не оставила шансов соотечественница Маккартни Кесслер — 6:0, 6:2.
В третьем раунде Пегула одержала победу над россиянкой Оксаной Селехметьевой — 6:3, 6:2.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Пегула трижды доходила в Мельбурне до четвертьфинала — в 2021-м, 2022-м и 2023 году.
В прошлом году Джессика выиграла 35 из 47 матчей на харде на открытых кортах.
Киз
Мэдисон тоже пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.
В первом круге американка одержала победу над украинкой Александрой Олейниковой — 7:6, 6:1.
Во втором матче действующая чемпионка Australian Open обыграла соотечественницу Эшлин Крюгер — 6:1, 7:5.
В третьем раунде Киз остановила бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:3, 6:3.
Киз ранее четыре раза проходила в Мельбурне дальше 1/8 финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.57, победу Киз букмекеры предлагают за 2.39.
Прогноз: Мэдисон выиграла два из трех матчей против Джессики. Год назад Киз одержала победу над соотечественницей в финале турнира в Аделаиде — 6:3, 4:6, 6:1. Вполне вероятно, что в предстоящем матче американки тоже проведут больше 20 геймов. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.99.