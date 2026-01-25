Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск.

Рыбакина

Елена второй год подряд вышла в 1/8 финала австралийского мэйджора.

В 2025-м она не смогла пройти эту стадию, проиграв Мэдисон Киз, которая в итоге и стала чемпионкой турнира.

На первой неделе Рыбакина не проиграла ни одного сета.

В первом круге представительница Казахстана обыграла словенку Кайю Юван — 6:4, 6:3.

Во втором раунде Рыбакина одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачевой — 7:5, 6:2.

После этого она спокойно остановила Терезу Валентову — 6:2, 6:3.

При этом после матча с 18-летней чешкой она заявила, что пока недовольна своей игрой: «Чувствую, что пока играю не в свой лучший теннис. Но, надеюсь, дальше я смогу показывать его в каждом матче. Мы сейчас работаем надо многими вещами. Надеюсь, что буду поувереннее во время матчей».

Рыбакина выиграла 15 из 16-ти последних матчей.

Исключением на этом отрезке стала встреча с Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира турнира в Брисбене. Елена проиграла чешке со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

Ранее Рыбакина лишь однажды проходила в Мельбурне дальше четвертого раунда: в 2023-м она добралась до финала.

Мертенс

Элиза прошла в Мельбурне дальше третьего раунда впервые с 2022 года.

Лучшим результатом бельгийки на австралийском мэйджоре пока остается выход в полуфинал в 2018 году.

Как и Рыбакина, Мертенс на текущем турнире пока не отдала соперницам ни одного сета.

В первом круге Мертенс обыграла Ланлану Тараруди из Таиланда — 7:5, 6:1.

Во втором раунде Мертенс разгромила японку Моюку Утидзиму (6:3, 6:1), а в третьем — чешку Николу Бартункову (6:0, 6:4).

В этом году Мертенс выиграла шесть из семи матчей. В начале января она одержала три победы на United Cup.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.14, победу Мертенс букмекеры предлагают за 5.45.

Прогноз: Елена выиграла шесть из семи матчей против Элизы. Исключением на этом отрезке стала их встреча на грунте в Мадриде весной 2021-го, когда бельгийка одержала победу со счетом 7:6, 7:5.

Несмотря на то, что Рыбакина пока недовольна собой, считаем, что она продлит серию побед над Мертенс.

