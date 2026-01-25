Американец Бен Шелтон сыграет против норвежца Каспера Рууда в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 09:30 мск.

Шелтон

Бен третий раз в карьере и второй год подряд вышел во вторую неделю австралийского мэйджора.

В прошлом году американец дошел в Мельбурне до полуфинала, а в 2023-м — до четвертьфинала.

В первом круге текущего турнира Шелтон одержал победу над французом Юго Эмбером — 6:3, 7:6, 7:6.

Во втором раунде Шелтон разгромил австралийца Дейна Суини — 6:3, 6:2, 6:2.

В матче против монегаска Валантена Вашеро ему тоже не потребовались дополнительные партии — 6:4, 6:4, 7:6.

Рууд

Каспер вышел в 1/8 финала Australian Open второй раз в карьере и впервые с 2021 года.

На данный момент это его лучший результат в Мельбурне.

Надо признать, что Рууд здорово провел предыдущие матчи на текущем турнире — гораздо лучше, чем ожидалось.

В первом матче он одержал победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 6:1, 6:2, 6:4.

Во втором круге Рууд остановил всегда упертого испанца Хауме Муньяра — 6:3, 7:5, 6:4.

В третьем раунде Каспер остановил 37-летнего Марина Чилича — 6:4, 6:4, 3:6, 7:5.

Интересно, что что в матче против хорвата он выполнил 25 эйсов. «Я превращаюсь в подавана. Честно говоря, для меня это нетипично — получить 25 бесплатных очков с подачи за матч. Рад, что с плечом все в порядке, надеюсь, так будет и дальше», — шутил Рууд после победы над Чиличем.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.58, победу Рууда букмекеры предлагают за 2.37.

Прогноз: с учетом того, как оба теннисиста играли в предыдущих раундах, рискнем предположить, что их предстоящая встреча может получиться невероятно напряженной.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.