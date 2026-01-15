Пол и Махач проведут еще один затяжной матч?

прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 1.97

Американец Томми Пол сыграет против чеха Томаша Махача в полуфинале турнира ATP 250 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 16 января, начало — в 05:30 мск.

Махач

Томаш идеально провел предыдущие матчи на этой неделе.

Пока что чешский теннисист не отдал соперникам ни одного сета.

В первом раунде Махач одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом (6:3, 6:3), а во втором — над французом Кантеном Алисом (6:4, 6:2).

В четвертьфинале Махач обыграл испанца Хауме Муньяра — 6:4, 6:4.

На недавнем турнире в Брисбене Томаш не прошел первый круг. Правда, там ему сразу пришлось играть против Иржи Легечки (4:6, 7:6, 2:6).

В прошлом году Махач выиграл 16 из 27 матчей на харде на открытых кортах, а его лучшим результатом стала победа на «пятисотнике» в Акапулько.

Пол

Томми тем временем свой прошлогодний результат в Аделаиде.

В 2025-м американец не смог пройти эту стадию, проиграв Феликсу Оже-Альяссиму.

На текущем турнире Пол стартовал сразу со второго раунда, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

В первом Пол одержал победу над Райли Опелкой (6:4, 6:4), а в четвертьфинале остановил австралийца Александра Вукича (6:3, 6:2).

Как и Махач, на турнире в Брисбене американский теннисист не прошел первый раунд, уступив французу Джованнм Мпетши-Перрикару в матче с двумя тай-брейками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 2.30, победу Пола букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: Томми выиграл два из трех матчей против Томаша. Но здесь, в первую очередь, важно отметить, что во всех предыдущих случаях им понадобился дополнительный сет Скорее всего, американец и чех проведут еще один затяжной матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.