Давидович-Фокина и Вашеро дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 2.44

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в четвертьфинале турнира ATP 250 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 15 января, начало — в 12:30 мск.

Давидович-Фокина

Алехандро попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

Испанский теннисист занимает 15-е место в текущей версии рейтинга ATP.

В первом матче на этой неделе Давидович-Фокина спокойно обыграл австралийца Ринки Хиджикату — 6:3, 6:2.

В Брисбене Давидович-Фокина не смог пройти первый круг, уступив американцу Брэндону Накашиме.

Предыдущий сезон стал пока что лучшим в карьере Алехандро. Испанец добрался до финала на четырех турнирах, в том числе на трех «пятисотниках», благодаря чему закрепился в топ-20.

Вашеро

Валантен стартовал с первого круга, но на данный момент тоже провел лишь один матч.

Во втором раунде представитель Монако должен был встретиться с австралийцем Танаси Коккинакисом, который не смог выйти на корт из-за травмы.

В первом матче Вашеро одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 7:6, 6:4.

На турнире в Брисбене Вашеро не прошел первый круг, проиграв американцу Себастьяну Корде (6:7, 3:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.55, победу Вашеро букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: в мае 2024-го Алехандро обыграл Валантена в первом круге Ролан Гаррос. В том матче монегаску, о котором в то время знали разве что самые внимательные любители тенниса и эксперты, удалось взять сет. Вообще не удивимся, если на этот раз он обыграет Давидовча-Фокину. Внушительный прогресс Вашеро стал одним из главных откровений прошлого сезона.

Рекомендуемая ставка: победа Вашеро за 2.44.