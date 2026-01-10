Свитолина со второй попытки выиграет титул в Окленде?

прогноз на финал турнира в Окленде, ставка за 1.92

Украинка Элина Свитолина сыграет против китаянки Синьюй Ван в финале турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). Матч пройдет 11 января, начало — в 07:00 мск.

Свитолина

Элина 23-й раз в карьере сыграет в финале турнира WTA.

Любопытно, что украинка выиграла 18 из 22-х предыдущих финалов.

При этом Свитолина второй раз находится в шаге от титула на турнире в Окленде. В начале 2024-го она уступила в решающем матче американке Кори Гауфф.

На этой неделе 31-летняя теннисистка проиграла пока лишь один сет. Элине понадобился дополнительный сет в матче 1/4 финала против Сонай Картал — 6:4, 6:7, 7:6.

В первом круге Свитолина разгромила представительницу Франции Варвару Грачеву (6:3, 6:1), а во втором обыграла британку Кэти Бултер (7:5, 6:4).

В полуфинале ее соперницей была 18-летняя американка Ива Йович — 7:6, 6:2.

Ван

Китайская теннисистка второй раз в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

Летом прошлого года Ван проиграла чешке Маркете Вондроушовой в решающем матче на травяном турнире в Берлине.

В первом круге Ван одержала волевую победу над американкой Кэти Макнелли — 2:6, 6:3, 7:5.

Во втором раунде ее соперницей была мексиканка Рената Сарасуа (7:5, 6:4), а в четвертьфинале китаянка обыграла представительницу Великобритании Франческу Джонс.

В полуфинале 24-летняя Ван совершила камбэк в матче против филиппинки Александры Эалы — 5:7, 7:5, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.22, победу Ван букмекеры предлагают за 4.25.

Прогноз: скорее всего, китайская теннисистка не сможет помешать украинке взять титул. Свитолина очень мощно играет на этой неделе.

