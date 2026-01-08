У Соболенко снова будут проблемы в матче с Киз?

прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 2.84

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 05:30 мск.

Соболенко

Первые матчи на этой недели стали железобетонным подтверждением, что Арина здорово подготовилась к австралийской серии.

Первая ракетка мира начала сезон с разгромной победы над Кристиной Букшей — 6:0, 6:1.

Испанская теннисистка продержалась на корте всего лишь 49 минут.

В матче против Сораны Кырсти тоже не было интриги. Соболенко обыграла румынку со счетом 6:3, 6:3.

Прогнозы на теннис

Соболенко — действующая чемпионка турнира в Брисбене. В 2024-м она тоже дошла до финала, в котором проиграла Елене Рыбакиной.

Киз

Мэдисон тем временем уже была в шаге от поражения на текущем турнире.

В третьем круге американка совершила камбэк в матче против Дианы Шнайдер — 6:7, 7:6, 7:6.

Во втором сете россиянка с брейком, но не смогла воспользоваться преимуществом.

Также стоит добавить что матч продолжался три часа. Логично предположить, что Киз, возможно, не успеет как следует восстановиться к ближайшей игре.

В первом матче на этой неделе Киз одержала победу над Маккартни Кесслер — 6:4, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.25, победу Киз букмекеры предлагают за 3.92.

Прогноз: в прошлом году Арина сенсационно проиграла американке в финале Australian Open — 3:6, 6:2, 5:7. Правда, вскоре после поражения в Мельбурне она не оставила шансов Киз на турнире в Индиан-Уэллс, победив со счетом 6:0, 6:1. Скорее всего, в предстоящем матче Соболенко тоже выйдет с желанием отдать сопернице как можно меньше геймов.

2.84 Тотал геймов меньше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.84 на матч Соболенко — Киз принесёт чистый выигрыш 1840₽, общая выплата — 2840₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 18,5 за 2.84.