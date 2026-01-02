Шевченко проиграет на старте квалификации в Брисбене?

прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 2.02

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против бельгийца Рафаэля Коллиньона в первом раунде квалификации турнира ATP 250 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 3 января, начало — в 03:00 мск.

Шевченко

Саше все-таки удалось завершить предыдущий сезон в первой сотне рейтинга.

Однако ему придется приложить немало усилий, чтобы закрепиться в топ-100.

Эту неделю Шевченко проводит в статусе 97-й ракетки мира.

Минувший сезон получился для Шевченко чересчур нервным, в том числе из-за проблем в личной жизни. Расставание с Анастасией Потаповой, которая с недавних пор представляет на корте Австрию, на какое-то время конкретно выбило его из колеи.

Прогнозы на теннис

Шевченко завершил 2025-й год с отрицательным балансом — 33 победы и 35 поражений.

Лучшим результатом Шевченко на уровне основного тура стал выход в полуфинал турнира ATP 250 в китайском Чэнду.

Коллиньон

Рафаэль тем временем тоже завершил минувший сезон в первой сотне рейтинга.

На этот раз бельгиец приехал в Австралию в статусе 85-й ракетке мира.

Правда, как и Шевченко, в прошлом году он тоже сумел проявить себя только на одном турнире ATP.

В середине октября Коллиньон дошел до полуфинала на домашнем турнире в Брюсселе. Здесь самой заметной стала его победа на испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Перед этим 23-летний теннисист выиграл три «челленджера» — в По и Монце. Еще на двух — в Лугано и Орлеане — он дошел до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.43, победу Коллиньона букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: ставка без учета исхода будет оптимальным вариантом для такого сложного матча. Вполне вероятно, что Шевченко и его сопернику понадобится хотя бы один тай-брейк и третий сет.

2.02 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Шевченко — Коллиньон позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.