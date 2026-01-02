Австралиец Алекс Де Минор сыграет против норвежца Каспера Рууда в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 3 января, начало — в 11:00 мск.
Де Минор
Алекс второй год подряд начинает сезон в статусе игрока топ-10.
Австралиец занимает седьмое место в текущей версии рейтинга, и сейчас главная интрига заключается в том, сможет ли он прорваться в первую пятерку.
В прошлом сезоне Де Минор провел 85 матчей, в которых одержал 60 побед. В 2025-м одним из главных его достижений стала победа на «пятисотнике» в Вашингтоне.
На уровне турниров «Большого шлема» Де Минор лучше всего выступал на харде, дойдя до четвертьфинала на Australian Open и на US Open.
Отдельно также стоит отметить баланс Алекса на твердом покрытии в минувшем сезоне — 44 победы и 17 поражений.
Рууд
Каспер тем временем не смог удержаться в первой десятке рейтинге.
Но при этом все равно нельзя сказать, что норвежец слабо провел предыдущий сезон.
Рууд находится рядом с топ-10 — на этой неделе он занимает 12-е место.
В прошлом сезоне Рууд провел 59 матчей, в которых одержал 42 победы.
Главным успехом Каспера в 2025-м стала победа на «Мастерсе» в Мадриде. Осенью он выиграл турнир ATP 250 в Стокгольме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.46, победу Рууда букмекеры предлагают за 2.70.
Прогноз: ранее Алексу почти всегда удавалось хорошо подготовиться к домашним турнирам, и этот год, скорее всего, не станет исключением. Рууд же, как правило, долго вкатывается в сезон. Против такого упертого соперника, как Де Минор, норвежцу будет нелегко.
Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в двух сетах за 2.18.