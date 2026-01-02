Де Минор совершит камбэк в матче против Рууда?

прогноз на матч United Cup, ставка за 2.18

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против норвежца Каспера Рууда в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 3 января, начало — в 11:00 мск.

Де Минор

Алекс второй год подряд начинает сезон в статусе игрока топ-10.

Австралиец занимает седьмое место в текущей версии рейтинга, и сейчас главная интрига заключается в том, сможет ли он прорваться в первую пятерку.

В прошлом сезоне Де Минор провел 85 матчей, в которых одержал 60 побед. В 2025-м одним из главных его достижений стала победа на «пятисотнике» в Вашингтоне.

На уровне турниров «Большого шлема» Де Минор лучше всего выступал на харде, дойдя до четвертьфинала на Australian Open и на US Open.

Отдельно также стоит отметить баланс Алекса на твердом покрытии в минувшем сезоне — 44 победы и 17 поражений.

Рууд

Каспер тем временем не смог удержаться в первой десятке рейтинге.

Но при этом все равно нельзя сказать, что норвежец слабо провел предыдущий сезон.

Рууд находится рядом с топ-10 — на этой неделе он занимает 12-е место.

В прошлом сезоне Рууд провел 59 матчей, в которых одержал 42 победы.

Главным успехом Каспера в 2025-м стала победа на «Мастерсе» в Мадриде. Осенью он выиграл турнир ATP 250 в Стокгольме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.46, победу Рууда букмекеры предлагают за 2.70.

Прогноз: ранее Алексу почти всегда удавалось хорошо подготовиться к домашним турнирам, и этот год, скорее всего, не станет исключением. Рууд же, как правило, долго вкатывается в сезон. Против такого упертого соперника, как Де Минор, норвежцу будет нелегко.

2.18 Победа Де Минора в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Де Минор — Рууд позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в двух сетах за 2.18.