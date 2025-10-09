прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 1.93

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешки Линды Носковой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 10:00 мск.

Носкова

Линда начала турнир с победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой — 6:4, 4:6, 7:6.

Во втором раунде чешская теннисистка обыграла японку Наоми Осаку — 7:6, 6:3.

Носкова выиграла семь из восьми последних матчей.

На прошлой неделе она дошла до финала на «тысячнике» в Пекине.

Прогнозы на теннис

В финале турнира в китайской столице Носкова проиграла американке Аманде Анисимовой — 0:6, 6:2, 2:6.

В этом году Линда провела на харде уже 38 матчей, и на этом отрезке у нее 24 победы и 14 поражений.

Рыбакина

Елена тем временем попала в число первых восьми сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ей надо было выиграть лишь один матч.

В среду лучшая теннисистка Казахстана одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан — 6:4, 6:3.

В конце сентября Рыбакина слабо выступила на турнире в Пекине, проиграв уже в третьем круге немке Еве Лис.

Но также стоит уточнить, что в августе Рыбакина дошла до полуфинала на «тысячниках» в Монреале и Цинциннати, а также выиграла три матча на US Open.

В текущем сезоне Елена выиграла 30 из 42 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 2.64, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: Линда за последние десять дней провела восемь непростых матчей, и это, скорее всего, скажется на ее игре в предстоящей встрече. Скорее всего, Рыбакина обыграет уставшую соперницу.

1.92 Победа Рыбакина с форой по геймам (-3,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Носкова — Рыбакина позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакина с форой по геймам (-3,5) за 1.92.