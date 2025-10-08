прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 2.23

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Софии Кенин во втором круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 07:30 мск.

Кенин

София в первом раунде одержала волевую победу над Анастасией Захаровой — 3:6, 7:6, 6:3.

Во втором сете при счете 5:4 российская теннисистка не реализовала два матчбола.

После Ролан Гаррос, на котором она дошла до третьего круга, Кенин до сих пор выиграла лишь пять матчей.

Кроме того, на этом отрезке у нее нет ни одной серии хотя бы из двух побед.

На недавнем турнире в Пекине Кенин после победы над Полиной Кудерметовой проиграла Жасмин Паолини со счетом 3:6, 0:6.

София по-прежнему находится в топ-30 только благодаря успешным выступлениям в начале сезона.

Самсонова

Людмила начала турнир с победы над колумбийкой Эмилианой Аранго — 6:1, 7:5.

В конце сентября российская теннисистка неудачно выступила на «тысячнике» в Пекине.

Вопреки ожиданиям, здесь она проиграла в стартовом матче француженке Лоис Буассон.

Самсонова выиграла только четыре из девяти последних матчей.

Спад в игре и результатах Самсоновой начался сразу после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала.

Лучшим результатом Людмилы на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс. Кроме того, еще в январе она добралась до полуфинала в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 2.42, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: Людмила проиграла два предыдущих матча против Софии. Правда, это было давно — в сезоне-2020 и 2023. В последнее время американка играет чересчур неубедительно, даже в матче против Захаровой она была на грани поражения и выкрутилась только благодаря невезению соперницы. Самсонова остановит чемпионку Australian Open-2020.

Рекомендуемая ставка: победа Самсоновой в двух сетах за 2.23.