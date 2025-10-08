Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Софии Кенин во втором круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 07:30 мск.
Кенин
София в первом раунде одержала волевую победу над Анастасией Захаровой — 3:6, 7:6, 6:3.
Во втором сете при счете 5:4 российская теннисистка не реализовала два матчбола.
После Ролан Гаррос, на котором она дошла до третьего круга, Кенин до сих пор выиграла лишь пять матчей.
Кроме того, на этом отрезке у нее нет ни одной серии хотя бы из двух побед.
На недавнем турнире в Пекине Кенин после победы над Полиной Кудерметовой проиграла Жасмин Паолини со счетом 3:6, 0:6.
София по-прежнему находится в топ-30 только благодаря успешным выступлениям в начале сезона.
Самсонова
Людмила начала турнир с победы над колумбийкой Эмилианой Аранго — 6:1, 7:5.
В конце сентября российская теннисистка неудачно выступила на «тысячнике» в Пекине.
Вопреки ожиданиям, здесь она проиграла в стартовом матче француженке Лоис Буассон.
Самсонова выиграла только четыре из девяти последних матчей.
Спад в игре и результатах Самсоновой начался сразу после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала.
Лучшим результатом Людмилы на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс. Кроме того, еще в январе она добралась до полуфинала в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 2.42, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.56.
Прогноз: Людмила проиграла два предыдущих матча против Софии. Правда, это было давно — в сезоне-2020 и 2023. В последнее время американка играет чересчур неубедительно, даже в матче против Захаровой она была на грани поражения и выкрутилась только благодаря невезению соперницы. Самсонова остановит чемпионку Australian Open-2020.
Рекомендуемая ставка: победа Самсоновой в двух сетах за 2.23.