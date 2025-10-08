Соболенко шокирует в первом матче после победы на US Open?

прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 1.88

Белоруска Арина Соболенко сыграет против словачки Ребекки Шрамковой во втором круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 09:00 мск.

Соболенко

Арина попала в число первых восьми сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Это будет первый матч после победы на Открытом чемпионате США.

Соболенко второй год подряд выиграла мэйджор в Нью-Йорке. На этот раз ее соперницей по финалу была Аманда Анисимова (6:3, 7:6).

В этом сезоне Арина провела 67 матчей, и на этом отрезке у нее 57 побед и 10 поражений.

Ранее в этом году Соболенко проиграла раньше четвертьфинала только на двух турнирах.

Соболенко — действующая чемпионка «тысячника» в Ухане.

Шрамкова

Ребекка в первом раунде одержала победу над Анной Калинской — 6:2, 3:6, 6:3.

Словацкая теннисистка прервала серию из трех поражений.

В конце августа Шрамкова дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Монтеррее, где проиграла Алисии Паркс.

Вскоре после этого она уступила американке Энн Ли в первом круге Открытого чемпионата США.

Ровно через месяц Шрамкова не смогла пройти первый раунд на «тысячнике» в Пекине, уступив румынке Елене Габриэле Рузе.

У Ребекки отрицательный баланс в этом году — 20 побед и 25 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Соболенко не будет проблем в предстоящем матче. На победу Шрамковой можно поставить за 9.80.

Прогноз: Арина давно не играла, поэтому в первом матче ей, возможно, понадобится какое-то время на адаптацию к условиям на корте. Вполне вероятно, что Шрамкова сможет избежать поражения с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 17,5 за 1.88.