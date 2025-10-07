Кудерметова совершит камбэк в матче с Френх?

прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 2.03

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 07:30 мск.

Френх

Магдалена в прошлом месяце не смогла защитить титул на «пятисотнике» в Гвадалахаре, из-за чего опустилась в рейтинге на 53-ю строчку.

На этот раз полька проиграла в четвертьфинале чешке Николе Бартунковой.

В конце сентября Френх проиграла 20-летней немке Элле Зайдель в стартовом матче на «тысячнике» в Пекине.

Ну а теперь ей надо защищать прошлогодний четвертьфинал в Ухане.

Прогнозы на теннис

С учетом того, как она проводит сезон, есть подозрение, что и здесь Френх сойдет с дистанции гораздо раньше.

В этом году Магдалена до сих пор выиграла лишь 13 матчей и потерпела 24 поражения.

Кудерметова

Вероника тоже неубедительно провела недавние турниры.

В Пекине российская теннисистка после победы над венгеркой Анной Бондар проиграла чешке Мари Боузковой.

На «пятисотнике» в Гвадалахаре Кудерметова выступила еще хуже, уступив в стартовом матче представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой.

Но главным разочарованием стало поражение Вероники от индонезийки Джанис Тьен в первом круге US Open.

Правда, тут важно уточнить, что у Кудерметовой спад начался вскоре после очень успешного выступления в Цинциннати. На американском «тысячнике» она добралась до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Френх в этом матче можно поставить за 2.67, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: обе теннисистки неубедительно играли на недавних турнирах. Кроме того, здесь сложно сказать, кто из них лучше справится с непростым климатическими условиями в Китае. Здесь явно нет смысл ставить на исход.

2.03 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Френх — Кудерметова принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.03.