Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 07:30 мск.
Френх
Магдалена в прошлом месяце не смогла защитить титул на «пятисотнике» в Гвадалахаре, из-за чего опустилась в рейтинге на 53-ю строчку.
На этот раз полька проиграла в четвертьфинале чешке Николе Бартунковой.
В конце сентября Френх проиграла 20-летней немке Элле Зайдель в стартовом матче на «тысячнике» в Пекине.
Ну а теперь ей надо защищать прошлогодний четвертьфинал в Ухане.
С учетом того, как она проводит сезон, есть подозрение, что и здесь Френх сойдет с дистанции гораздо раньше.
В этом году Магдалена до сих пор выиграла лишь 13 матчей и потерпела 24 поражения.
Кудерметова
Вероника тоже неубедительно провела недавние турниры.
В Пекине российская теннисистка после победы над венгеркой Анной Бондар проиграла чешке Мари Боузковой.
На «пятисотнике» в Гвадалахаре Кудерметова выступила еще хуже, уступив в стартовом матче представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой.
Но главным разочарованием стало поражение Вероники от индонезийки Джанис Тьен в первом круге US Open.
Правда, тут важно уточнить, что у Кудерметовой спад начался вскоре после очень успешного выступления в Цинциннати. На американском «тысячнике» она добралась до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Френх в этом матче можно поставить за 2.67, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: обе теннисистки неубедительно играли на недавних турнирах. Кроме того, здесь сложно сказать, кто из них лучше справится с непростым климатическими условиями в Китае. Здесь явно нет смысл ставить на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.03.