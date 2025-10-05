прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.92

Американец Тейлор Фриц сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 09:00 мск.

Фриц

У Тейлора в предыдущем раунде был тяжелейший матч против Фабиана Марожана.

Американец совершил камбэк, вырвав победу только на решающем тай-брейке — 2:6, 7:6, 7:6.

Это был первый матч Фрица после поражения от Карлоса Алькараса в финале «пятисотника» в Токио.

Фриц в целом слабо провел матч против испанца, так и не сумев создать серьезную интригу.

В остальных раундах его соперниками были Габриэл Диалло, Нуну Боржеш, Себастьян Корда и Дженсон Бруксби.

В этом году Фриц провел на харде уже 44 матча, и на этом отрезке у него 33 победы и 11 поражений.

Мпетши-Перрикар

Джованни тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

Вопреки ожиданиям, француз неубедительно проводит сезон, но при этом он по-прежнему находится в топ-40.

В первом матче на шанхайском «тысячнике» Мпетши-Перрикар одержал победу над итальянцем Лукой Нарди — 6:3, 7:6.

В этом сезоне Мпетши-Перрикар смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах: в январе он дошел до полуфинала в Брисбене, а в августе — в Уинстон-Сейлеме.

У Джованни пока отрицательный баланс в этом году — 19 побед и 21 поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.26, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 3.86.

Прогноз: летом Тейлор выиграл у Джованни в тяжелейшем матче на Уимблдоне, уйдя с 0-2 по сетам. Тогда они провели сразу три тай-брейка. Оба обладают максимально неприятной первой подачей, поэтому в предстоящем матче, скорее всего, тоже будет много геймов.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Фриц — Мпетши-Перрикар принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.