прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.04

Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 09:00 мск.

Серундоло

Франсиско попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Аргентинец проводит вторую половину сезона далеко не так успешно, как первую, но при этом в рейтинге он по-прежнему находится рядом с топ-20.

На прошлой неделе Серундоло проиграл 19-летнему Лернеру Тьену в первом круге «пятисотника» в Пекине.

Прогнозы на теннис

После Уимблдона, на котором он уступил в первом круге Нуну Боржешу, лучшим результатом латиноамериканца пока остается выход в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто.

Также стоит обратить внимание, что на US Open Серундоло проиграл во втором круге швейцарцу Леандро Риди.

Маннарино

Адриан в первом круге одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини — 7:5, 7:6.

На прошлой неделе француз прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «пятисотника» в Пекине.

В китайской столице Маннарино провел классный матч против Александра Бублика, после чего проиграл Лоренцо Музетти.

В середине сентября 37-летний теннисист уступил китайцу Ибину У на старте турнира в Ханчжоу.

Зато в августе он выиграл по три матча на «Мастерсе» в Цинциннати и на US Open, благодаря чему вернулся в топ-60.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.78, победу Маннарино букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: сложный матч, но мы все равно рискнем предположить, что Серундоло не справится с хитрым французом.

2.04 Победа Маннарино Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Серундоло — Маннарино принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Маннарино за 2.04.