Американки Джессика Пегула и Эмма Наварро встретятся в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 08:00 мск.
Наварро
Эмма впервые в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000.
Американка преподнесла главную сенсацию текущего турнира.
В 1/8 финала Наварро одержала победу над Игой Свентек — 6:4, 4:6, 6:0.
Польская теннисистка еще хоть как-то старалась в первых двух сетах, тогда как в решающем просто психовала и била куда угодно, но только не в корт.
В первом матче Наварро одержала победу над румынкой Еленой Габриэлой Рузе — 6:3, 7:6.
В третьем раунде Эмма встречалась с Лоис Буассон. Первый сет она забрала со счетом 6:2, а в начале второго француженка снялась из-за травмы.
Лучшим результатом Эммы на харде в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Мериде. Кроме того, в начале года она дошла до четвертьфинала на Australian Open.
Пегула
Джессика, как и Эмма, тоже попала в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть три матча.
В стартовом матче американская теннисистка разгромила австралийку Айлу Томлянович — 6:0, 6:3.
В третьем раунде Пегула одержала волевую победу над Эммой Радукану — 3:6, 7:6, 6:0. На тай-брейке второго сета она спасла три матчбола.
В 1/8 финала седьмая ракетка мира обыграла украинку Марту Костюк — 6:3, 6:7, 6:1.
В начале сентября Пегула дошла до полуфинала на US Open. Это пока что ее лучший результат с тех пор, как в конце июня она выиграла турнир в Бад-Хомбурге.
В текущем сезоне Джессика выиграла 30 из 40 матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 2.79, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: Джессика выиграла два предыдущих матча против Эммы — в прошлом году они встречались на харде в Майами, а в этом на траве в Бад-Хомбурге. Во втором случае американкам понадобился дополнительный сет. Скорее всего, они снова проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.