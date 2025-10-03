прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.92

Американки Джессика Пегула и Эмма Наварро встретятся в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 08:00 мск.

Наварро

Эмма впервые в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000.

Американка преподнесла главную сенсацию текущего турнира.

В 1/8 финала Наварро одержала победу над Игой Свентек — 6:4, 4:6, 6:0.

Польская теннисистка еще хоть как-то старалась в первых двух сетах, тогда как в решающем просто психовала и била куда угодно, но только не в корт.

В первом матче Наварро одержала победу над румынкой Еленой Габриэлой Рузе — 6:3, 7:6.

Прогнозы на теннис

В третьем раунде Эмма встречалась с Лоис Буассон. Первый сет она забрала со счетом 6:2, а в начале второго француженка снялась из-за травмы.

Лучшим результатом Эммы на харде в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Мериде. Кроме того, в начале года она дошла до четвертьфинала на Australian Open.

Пегула

Джессика, как и Эмма, тоже попала в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть три матча.

В стартовом матче американская теннисистка разгромила австралийку Айлу Томлянович — 6:0, 6:3.

В третьем раунде Пегула одержала волевую победу над Эммой Радукану — 3:6, 7:6, 6:0. На тай-брейке второго сета она спасла три матчбола.

В 1/8 финала седьмая ракетка мира обыграла украинку Марту Костюк — 6:3, 6:7, 6:1.

В начале сентября Пегула дошла до полуфинала на US Open. Это пока что ее лучший результат с тех пор, как в конце июня она выиграла турнир в Бад-Хомбурге.

В текущем сезоне Джессика выиграла 30 из 40 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 2.79, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: Джессика выиграла два предыдущих матча против Эммы — в прошлом году они встречались на харде в Майами, а в этом на траве в Бад-Хомбурге. Во втором случае американкам понадобился дополнительный сет. Скорее всего, они снова проведут больше 20 геймов.

1.92 Тотал геймов больше 21,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Наварро — Пегула позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.