прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.32

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 12:00 мск.

Бублик

Саша попал в список сеяных и стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе Бублик успел сыграть сразу на двух турнирах.

Сначала лучший теннисист Казахстана стал чемпионом в Ханчжоу. В решающем матче он выиграл у француза Валантена Руайе (7:6, 7:6).

Однако уже через несколько дней Бублик провел ужасный матч против Адриана Маннарино в первом круге «пятисотника» в Пекине.

Бублик проиграл 37-летнему французу со счетом 3:6, 2:6. После провального выступления в китайской столице он, по сути, выпал из борьбы за место на Итоговом турнире.

Вашеро

Валантен в первом круге одержал уверенную победу над сербом Ласло Джере — 6:3, 6:4.

С учетом квалификации представитель Монако провел на шанхайском «тысячнике» уже три матча.

В квалификации Вашеро одержал сенсационную победу над Нишешем Басаваредди и обыграл канадца Лиама Драксля.

Вашеро второй раз в сезоне выиграл матч на уровне основного тура. Весной он прошел раунд на домашнем «Мастерсе» в Монте-Карло.

Несмотря на то, что у него периодически бывают неплохие результаты на «челленджерах», эту неделю Вашеро начал в статусе 204-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.27, победу Вашеро букмекеры предлагают за 3.76.

Прогноз: с одной стороны, всё просто, но есть ощущение, что Бублику придется понервничать. Рискнем предположить, что в предстоящем матче соперники проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.