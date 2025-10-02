Сможет ли Бруксби пройти первый раунд в Шанхае?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.92

Американец Дженсон Бруксби сыграет против японца Джеймса Троттера в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 2 октября, начало — в 07:30 мск.

Бруксби

Дженсон ранее на этой неделе дошел до полуфинала на турнире в Токио, по итогам которого вернулся в топ-60.

В столице Японии американец уверенно обыграл Юго Эмбера, Лучано Дардери и Хольгера Руне, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Это был первый турнир Бруксби после US Open, на котором он уступил во втором круге итальянцу Флавио Коболли.

Прогнозы на теннис

На уровне ATP 1000 лучшим результатом Бруксби в этом году пока остается выход в третий круг на турнирах в Индиан-Уэллс и Цинциннати.

Троттер

Джеймс тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе представитель Японии обыграл американца Тристана Бойера и австралийца Ринки Хиджикату. В обоих случаях он был андердогом у букмекеров.

Эту неделю Троттер проводит в статусе 213-й ракетки мира. При это он пока не поднимался в рейтинге выше 170-й строчки.

Ранее в этом сезоне Троттер провел лишь один матч на уровне основного тура. Еще в феврале он проиграл Брэндону Накашиме на старте турнира в Делрей-Бич.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 1.28, победу Троттера букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: по правде говоря, интригой здесь даже не пахнет. Американец, скорее всего, обыграет японца с разгромным счетом.

1.92 Победа Бруксби с форой по геймам (-4,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Бруксби — Троттер принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Бруксби с форой по геймам (-4,0) за 1.92.