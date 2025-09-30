Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Лернера Тьена в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 12:00 мск.
Тьен
Лернер впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.
В четвертьфинале соперником американца был Лоренцо Музетти, которому не удалось завершить матч из-за травмы. Итальянец снялся при счете 4:6, 6:3, 3:0 в пользу Тьена
В этом году Тьен выиграл пять из семи матчей против соперников из топ-10. По этому показателю его опережают только Карлос Алькарас и Янник Синнер.
Во втором раунде 19-летний теннисист спокойно обыграл итальянца Флавио Коболли (6:3, 6:2), который на старте турнира тормознул Андрея Рублева.
В первом круге Тьен одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 4:6, 6:3, 6:4.
Медведев
Даниил тем временем впервые с июня вышел в полуфинал турнира ATP.
Самое удивительное, что российский теннисист пока не отдал ни одного сета на текущем турнире.
В первом круге Медведев выиграл у британца Кэмерона Норри — 6:3, 6:4.
Во втором раунде его соперником был испанец Алехандро Давидовича-Фокина — 6:3, 6:3.
Но главным событием стала, конечно же, уверенная победа над Сашей Зверевым в 1/4 финала — 6:3, 6:3.
Медведев третий год подряд дошел в Пекине до полуфинала. В 2024-м он проиграл на этой стадии Карлосу Алькарасу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 3.68, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: в начале года Даниил проиграл Лернеру в изнурительном пятисетовом матче на Australian Open.
Это не самые приятные воспоминания, но зато россиянин теперь точно знает, что нужно делать в игре против талантливого американца. С учетом того, как он провел предыдущие матчи в китайской столице, вообще не удивимся, если Медведев возьмет реванш у Тьена за поражение в Мельбурне.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,0) за 1.92.