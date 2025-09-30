Сможет ли Медведев выйти в финал пекинского «пятисотника»?

прогноз на матч турнира в Пекине 30 сентября, ставка за 1.92

Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Лернера Тьена в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 12:00 мск.

Тьен

Лернер впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

В четвертьфинале соперником американца был Лоренцо Музетти, которому не удалось завершить матч из-за травмы. Итальянец снялся при счете 4:6, 6:3, 3:0 в пользу Тьена

В этом году Тьен выиграл пять из семи матчей против соперников из топ-10. По этому показателю его опережают только Карлос Алькарас и Янник Синнер.

Во втором раунде 19-летний теннисист спокойно обыграл итальянца Флавио Коболли (6:3, 6:2), который на старте турнира тормознул Андрея Рублева.

В первом круге Тьен одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 4:6, 6:3, 6:4.

Медведев

Даниил тем временем впервые с июня вышел в полуфинал турнира ATP.

Самое удивительное, что российский теннисист пока не отдал ни одного сета на текущем турнире.

В первом круге Медведев выиграл у британца Кэмерона Норри — 6:3, 6:4.

Во втором раунде его соперником был испанец Алехандро Давидовича-Фокина — 6:3, 6:3.

Но главным событием стала, конечно же, уверенная победа над Сашей Зверевым в 1/4 финала — 6:3, 6:3.

Медведев третий год подряд дошел в Пекине до полуфинала. В 2024-м он проиграл на этой стадии Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 3.68, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: в начале года Даниил проиграл Лернеру в изнурительном пятисетовом матче на Australian Open.

Это не самые приятные воспоминания, но зато россиянин теперь точно знает, что нужно делать в игре против талантливого американца. С учетом того, как он провел предыдущие матчи в китайской столице, вообще не удивимся, если Медведев возьмет реванш у Тьена за поражение в Мельбурне.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,0) за 1.92.