Мирра Андреева выйдет в 1/8 финала турнира в Пекине?

прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.98

Россиянка Мирра Андреева сыграет против Бузас Манейро из Испании в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 29 сентября, начало — в 06:00 мск.

Андреева

В первом круге пекинского тысячника Мирра Андреева выиграла у китаянки Чжу Линь, отдав сопернице 4 гейма (6:2, 6:2).

Время встречи продолжалось 1 час 19 минут, российская теннисистка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

На US Open Мирра Андреева дошла до третьего круга, выиграв в стартовых матчах у Алисии Паркс из США (6:0, 6:1) и Анастасии Потаповой из России (6:1, 6:3).

Мирра Андреева занимает 5 место в женской теннисной ассоциации.

Бузас Манейро

На соревнованиях в Пекине Бузас Манейро еще не проиграла ни одного сета, во втором круге испанская теннисистка выиграла у украинки Даяны Ястремской (7:5, 6:4).

Испанская теннисистка три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В стартовой игре пекинского тысячника Манейро в двух сетах оказалась сильнее румынки Жаклин Кристиан (6:4, 6:0).

В женской теннисной ассоциации Чжу Линь занимает 48 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Мирру Андрееву в этом матче можно поставить за 1.21, победу Бузас Манейро букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: Мирра Андреева и Бузас Манейро ранее на кортах не встречались, однако в предстоящей встрече россиянка наверняка, одержит победу над соперницу, так как классом выше и входит в первую пятерку теннисисток планеты. Ставим на победу Мирры Андреевой.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 1.98.