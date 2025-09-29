прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.88

Американка Джессика Пегула сыграет против британки Эммы Радукану в третьем круге турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 11:00 мск.

Радукану

Эмме повезло попасть в число сеяных, благодаря чему она стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче британская теннисистка одержала уверенную победу над испанкой Кристиной Букшей — 6:3, 6:3.

В середине сентября Радукану не очень удачно выступила в Сеуле, проиграв во втором круге Барборе Крейчиковой.

После Уимблдона, на котором она выиграла два матча, лучшим результатом Радукану пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Вашингтоне.

В этом сезоне Эмма выиграла 17 из 29-ти матчей на харде.

Пегула

Джессика тоже пропускала первый круг. На «тысячник» в столице Китая она приехала в статусе седьмой ракетки мира.

В стартовом матче американская теннисистка разгромила австралийку Айлу Томлянович — 6:0, 6:3.

Перед этим Пегула провела три матча на Кубке Билли Джин Кинг, в которых одержала лишь одну победу: выиграла у Кэти Бултер и уступила Елене Рыбакиной и Жасмин Паолини.

В начале сентября Пегула дошла до полуфинала на US Open. Это пока что ее лучший результат с тех пор, как в конце июня она выиграла турнир в Бад-Хомбурге.

В текущем сезоне Джессика выиграла 28 из 38 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 2.32, победу Пегула букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: весной Джессика и Эмма провели максимально напряженный матч на харде в Майами, в котором американка одержала победу со счетом 6:4, 6:7, 6:2. Не уверены, что у британки получится взять реванш, но очевидно, что ее соперницу тоже ждет непростая игра.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.