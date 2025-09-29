Алькарас выйдет в финал на девятом турнире подряд?

прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 1.96

Испанец Карлос Алькарас сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 12:00 мск.

Алькарас

Карлос вышел в полуфинал не девятом турнире подряд.

Победная серия испанца на уровне основного тура теперь составляет 16 матчей.

При этом на восьми предыдущих турнирах Алькарас добрался минимум до финала.

На этой неделе он пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге Алькарас одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:4, 6:2. В этом матче он заставил серьезно волноваться, когда взял медицинский перерыв из-за боли в голеностопе.

Однако матч второго круга против Зизу Бергса окончательно повредил, что с Карлосом все в порядке. Алькарас спокойно обыграл бельгийского теннисиста в двух сетах — 6:4, 6:3.

В четвретьфинале его соперником был американец Брэндон Накашима — 6:2, 6:4.

Рууд

Каспер выиграл три матча подряд впервые с мая, когда он дошел до четвертьфинала на грунтовом «Мастерсе» в Риме.

В 1/4 финала токийского «пятисотника» норвежец одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:3, 6:2.

Во втором раунде Рууд уверенно обыграл итальянца Маттео Берреттини (7:6, 6:2), который не так давно вернулся в тур после очередной травмы.

В первом круге норвежец одержал волевую победу над японцем Синтаро Мотидзуки — 4:6, 6:1, 6:1.

Лучшим результатом Рууда на харде в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Далласе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.12, победу Рууда букмекеры предлагают за 6.35.

Прогноз: Карлос выиграл четыре из пяти матчей против Каспера. Исключением стала их прошлогодняя встреча на Итоговом турнире, когда испанец был простужен и вышел на корт в ужасном состоянии. В общем, почти не сомневаемся, что в предстоящем матче Алькарас спокойно обыграет Рууда.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 за 1.96.