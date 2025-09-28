прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.11

Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Брэндона Накашимы в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 11:30 мск.

Алькарас

Карлос на этой неделе пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге Алькарас одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:4, 6:2.

В этом матче испанец заставил серьезно волноваться, когда взял медицинский перерыв из-за боли в голеностопе.

К счастью, обошлось, Алькарас избежал травмы, но при этом в пятницу он решил пропустить плановую тренировку.

Матч второго круга против Зизу Бергса окончательно повредил, что с Карлосом все в порядке. Алькарас спокойно обыграл бельгийского теннисиста в двух сетах — 6:4, 6:3.

Накашима

Брэндон в предыдущем раунде выиграл у венгра Мартона Фучовича — 7:5, 6:3.

В первом круге Накашима одержал волевую победу над Джорданом Томпсоном.

Американец сломил сопротивление австралийца только в третьем сете — 6:7, 7:6, 6:2.

На прошлой неделе Накашима дошел до полуфинала в Ханчжоу.

На китайском турнире он выиграл у Цзюньчэна Шана и Маркоса Гирона, после чего уступил Алехандро Табило.

В этом сезоне он провел на харде уже 32 матча, в которых одержал 19 побед.

Также стоит обратить внимание, что в 2025-м Накашима смог выиграть больше двух матчей только на одном турнире.

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Алькараса не будет проблем в предстоящем матче. Победу Накашимы букмекеры предлагают за 10.25.

Прогноз: вряд ли американец удивит первую ракетку мира, но и до явного разгрома здесь тоже не дойдет. Накашима, скорее всего, возьмет шесть-семь геймов.

