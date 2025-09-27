Картал снова нанесёт поражение сопернице из Австралии?

прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 2.03

Британка Сонай Картал сыграет против австралийки Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 27 сентября, начало — в 10:30 мск.

Картал

Сонай Картал из Великобритании смогла пройти первый круг в Пекине, обыграв американку Алисию Паркс (6:3, 6:2). На корте девушки провели 1 час 8 минут.

Британка выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

На Открытом чемпионате США Сонай Картал потерпела неудачу в первой же игре, уступив дорогу бразильянки Хаддад Майи (3:6, 6:1, 1:6).

Сонай Картал занимает 81 место в женской теннисной ассоциации.

Касаткина

Дарья Касаткина постепенно теряет позиции в мировом рейтинге, буквально весной экс-российская теннисистка входила в топ-11, теперь австралийка расположилась на 20-й строчке WTA.

На турнире в Сеуле Касаткина проиграла в первой же игре, уступив чешской теннисистке Катерине Синяковой (6:7, 2:6).

На US Open Дарья Касаткина смогла дойти до третьего круга, на ранних стадиях нью-йоркского мэйджора австралийка выиграла у румынки Елены Рузе (7:5, 6:1) и россиянки Камиллы Рахимовой (6:2, 4:6, 7:5).

В третьем круге соревнований Дарья Касаткина уступила японке Наоми Осаке (0:6, 6:4, 3:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Дарью Касаткину в этом матче можно поставить за 1.79, победу Сонай Картал букмекеры предлагают за 2.03.

Прогноз: В июне Сонай Картал и Дарья Касаткина встречались на корте в Лондоне, в той встрече победу одержала британская теннисистка. Сейчас Картал на ходу, чего не скажешь о Касаткиной. Ожидаем результативного и открытого тенниса, в котором успеха добьется спортсменка из Великобритании.

Рекомендуемая ставка: Победа Картал с коэффициентом 2.03.