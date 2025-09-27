прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 2.30

Россиянка Анна Калинская сыграет против колумбийки Марии Осорио Серрано во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 27 сентября, начало — в 06:00 мск.

Осорио Серрано

Стартовую игру на пекинском корте Мария Осорио Серрано провела против американки Энн Ли. Колумбийке потребовалось 3 часа и 4 минуты, что одержать победу в тяжелом матче (7:5, 6:7, 7:5).

Во время встречи Осорио Серрано один раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

В первой же игре Открытого чемпионата США колумбийка потерпела фиаско в матче против Лулу Сан из Новой Зеландии (4:6, 6:2, 0:6).

Осорио Серрано занимает 83 место в женской теннисной ассоциации.

Калинская

Анна Калинская на US Open смогла дойти до третьего круга, обыграв американку Клерви Нгунуэ (6:0, 5:7, 6:4) и казашку Юлию Путинцеву (6:1, 7:5).

В третьем круге Открытого чемпионата США Калинская уступила польской теннисистке Иге Свентек (6:7, 4:6).

На турнире в Цинциннати победный путь российской теннисистки в четвертьфинале также остановила Свентек (6:3, 6:4).

Анна Калинская в женской теннисной ассоциации занимает 29 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Анну Калинскую в этом матче можно поставить за 1.40, победу Осорио Серрано букмекеры предлагают за 2.98.

Прогноз: Теннисистки между собой встречались два раза: первая очная игра состоялась на Уимблдоне в 2021-м, тогда победу одержала Осорио (1:6, 6:0, 6:4). В 2022-м в Гвадалахаре Калинская взяла реванш у колумбийки (6:4, 6:1). Сейчас россиянка на ходу и практически побеждает в каждом матче, за исключением игр против второй ракетки мира Иги Свентек.

Ставим на победу Калинской и ее проход в третий круг пекинского «тысячника».

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.07.