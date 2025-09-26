Сможет ли Шан пройти первый круг в Пекине?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.76

Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против француза Артура Казо в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — 06:30 мск.

Шан

Цзюньчэн попал сразу в основную сетку домашнего «пятисотника» только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

На прошлой неделе китайский теннисист провалил защиту титул на турнире в Чэнду.

На этот раз Шан проиграл во втором круге американцу Брэндону Накашиме.

Потеря почти 200 очков обернулась для него падением в третью сотню рейтинга.

При этом неубедительное выступление Шана не стало сюрпризом.

Прогнозы на теннис

Как известно, Цзюньчэн пропустил большую часть сезона из-за серьезной травмы ноги.

Именно по этой причине он до сих пор провел лишь десять матчей (четыре победы и шесть поражений).

Казо

Артур тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В первом раунде отбора француз выиграл у представителя Гонконга Коулмена Вонга, а во втором его соперником был Кантен Алис, который не смог завершить матч из-за травмы.

На прошлой неделе Казо прошел один раунд на турнире в Ханчжоу — после победы над Маттео Арнальди проиграл Корантену Муте.

Также стоит обратить внимание, что в этом году Казо выиграл пока лишь четыре матча на харде на уровне основного тура.

Летом Артур вернулся в топ-100 после успешных выступлений на грунтовых турнирах в Гштаде и Кицбюэле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Шана можно поставить за 1.84, победу Казо букмекеры предлагают за 1.96.

Прогноз: два года назад Цзюньчэн обыграл Артура на харде в Атланте. Китайцу тогда было всего лишь 18 лет. Несмотря на все недавние неудачи, Шан, скорее всего, снова тормознет Казо.

2.76 Победа Шана в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Шана в двух сетах за 2.76.