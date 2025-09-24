прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.44

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 05:00 мск.

Муньяр

Хауме в этом месяце провел пока лишь один матч, в котором проиграл датчанину Элмеру Мёллеру в рамках Кубка Дэвиса.

Зато перед этим Муньяр дошел до 1/8 финала на Открытом чемпионате США.

Благодаря успешному выступлению в Нью-Йорке испанский теннисист дебютировал в топ-40.

На американском мэйджоре Муньяр выиграл у Хайме Фарии, Габриэля Диалло и Зизу Бергса, после чего уступил Лоренцо Музетти.

В этом сезоне хард внезапно стал для него основным покрытием.

Ранее в 2025-м Муньяр дошел до полуфинала на турнирах в Гонконге и Далласе, выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами и добрался до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме.

Берреттини

Маттео совсем недавно вернулся в тур после очередной травмы.

Итальянскому теннисисту пришлось пропустить два с половиной месяца из-за проблем с мышцами живота.

Судя по его выступлению на турнире в китайском Ханчжоу, Берреттини пока максимально далек от своей оптимальной формы.

Берреттини без шансов проиграл чеху Далибору Сврчине (3:6, 3:6), который не так давно дебютировал в топ-100.

Также стоит обратить, что после апрельского «Мастерса» в Монте-Карло Маттео до сих пор провел лишь шесть матчей (две победы и четыре поражения).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 1.72, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: Хауме вполне способен воспользоваться проблемами итальянца. К сожалению, Берреттини пока не готов демонстрировать свой лучший теннис.

