прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 1.88

Венгр Мартон Фучович сыграет против итальянца Маттео Арнальди в финальном раунде квалификации турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 06:30 мск.

Фучович

Мартон в первом раунде квалификации разгромил австрийца Филипа Мисолича — 6:3, 6:1.

Венгерский теннисист прервал серию из трех поражений.

Фучович проиграл Денису Шаповалову в первом круге US Open и уступил австрийцам Лукасу Ноймайеру и Юрию Родионову в рамках Кубка Дэвиса.

Но перед этим Фучович выиграл турнир ATP 250 в Уинстон-Сейлеме. В финале он одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом.

В этом году Мартон выиграл 17 из 22 матчей на харде. Правда, часть из них он провел на «челленджерах».

Арнальди

У Маттео в первом раунде отбора был непростой матч против соотечественника Луки Нарди — 6:0, 6:7, 6:3.

Итальянский теннисист прервал серию из пяти поражений.

После «Мастерса» в Торонто, на котором он уступил в третьем круге Саше Звереву, Арнальди не выиграл ни одного матча в Цинциннати, Уинстон-Сейлеме, на US Open и в Ханчжоу.

В четырех предыдущих матчах его соперниками были Бенжамен Бонзи, Ботик ван де Зандшульп, Франсиско Серундоло и Артур Казо.

У Арнальди пока отрицательный баланс в этом сезоне — 19 побед и 21 поражение. По итогам североамериканской серии турниров он оказался за пределами топ-70.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на победу Фучовича можно поставить за 1.91, а на Арнальди за 1.87.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 1-1. Оба предыдущих матча между итальянцем и венгром получились напряженными. Скорее всего, они снова проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.