Венгр Мартон Фучович сыграет против итальянца Маттео Арнальди в финальном раунде квалификации турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 06:30 мск.
Фучович
Мартон в первом раунде квалификации разгромил австрийца Филипа Мисолича — 6:3, 6:1.
Венгерский теннисист прервал серию из трех поражений.
Фучович проиграл Денису Шаповалову в первом круге US Open и уступил австрийцам Лукасу Ноймайеру и Юрию Родионову в рамках Кубка Дэвиса.
Но перед этим Фучович выиграл турнир ATP 250 в Уинстон-Сейлеме. В финале он одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом.
В этом году Мартон выиграл 17 из 22 матчей на харде. Правда, часть из них он провел на «челленджерах».
Арнальди
У Маттео в первом раунде отбора был непростой матч против соотечественника Луки Нарди — 6:0, 6:7, 6:3.
Итальянский теннисист прервал серию из пяти поражений.
После «Мастерса» в Торонто, на котором он уступил в третьем круге Саше Звереву, Арнальди не выиграл ни одного матча в Цинциннати, Уинстон-Сейлеме, на US Open и в Ханчжоу.
В четырех предыдущих матчах его соперниками были Бенжамен Бонзи, Ботик ван де Зандшульп, Франсиско Серундоло и Артур Казо.
У Арнальди пока отрицательный баланс в этом сезоне — 19 побед и 21 поражение. По итогам североамериканской серии турниров он оказался за пределами топ-70.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на победу Фучовича можно поставить за 1.91, а на Арнальди за 1.87.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 1-1. Оба предыдущих матча между итальянцем и венгром получились напряженными. Скорее всего, они снова проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.