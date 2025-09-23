прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.28

Аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло сыграет против японца Сэ Симабукуро в финальном раунде квалификации турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 06:30 мск.

Серундоло

В первом раунде квалификации аргентинский теннисист выиграл у японца Рио Ногучи — 6:3, 6:2.

В этом году Серундоло провел уже 70 матчей. Сейчас у него 45 побед и 25 поражений.

При этом в последнее время у Хуана-Мануэля наблюдается заметный прогресс в игре на харде.

В середине сентября Серундоло стал победителем «челленджера» в Гуанчжоу. В финале он уверенно обыграл опытного чилийца Алехандро Табило.

На прошлой неделе латиноамериканец уступил итальянцу Лоренцо Сонего (6:4, 3:6, 1:6).

Симабукуро

Сэ в первом отборочном матче одержал уверенную победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:2, 6:3.

Эту неделю японец начал в статусе 271-й ракетки мира. При этом он пока не поднимался выше 135-й строчки.

В текущем сезоне Симабукуро провел пока лишь 36 матчей. Сейчас у него 18 побед и 18 поражений.

В конце августа 28-летний теннисист выиграл «челленджер» в китайском Чжанцзягане.

Кроме того, в июле он дошел до полуфинала на «челленджере» в канадском Виннипеге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.73, победу Симабукуро букмекеры предлагают за 2.05.

Прогноз: несмотря на существенный прогресс аргентинца, в данном случае нет уверенности в том, что он справится с упертым японцем.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.