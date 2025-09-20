прогноз на матч турнирв в Ханчжоу, ставка за 2.05

Томас Этчеверри из Аргентины сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге турнира в Ханчжоу. Матч пройдёт 20 сентября, начало — в 08:00 мск.

Этчеверри

В первом круге рейтингового турнира в Ханчжоу Томас Этчеверри в двух сетах переиграл боснийца Дамира Джумхура (6:2, 6:4). На корте теннисисты провели 1 час 16 минут.

Томас Этчеверри восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

На Открытом чемпионате США аргентинец дошел лишь до второго круга, обыграв Уго Карабелли из Аргентины (6:3, 6:2, 6:0) и проиграв Иржи Лехечке (6:3, 0:6, 2:6, 4:6).

Аргентинец Этчеверри занимает 63 в мировом рейтинге.

Хиджиката

На турнире в Ханчжоу Ринки Хиджиката стартовал с квалификационных матчей. В отборочных встречах австралиец переиграл американцев Брендона Холта (6:2 ,7:5) и Кристофера Юбэнкса (4:6, 7:6, 6:4).

Таким образом теннисист вышел в основную сетку турнира. В первом раунде Хиджиката добился победы в матче против аргентинца Уго Карабелли (7:6, 6:4). Время продолжалось 2 часа 27 минут.

Ринки Хиджиката девять раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта.

На данный момент Ринки Хиджиката занимает 111 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.48, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.65.

Прогноз: Томас Этчеверри походит к предстоящей игре в отменной форме, аргентинец относительно легко прошел первый круг в Ханчжоу, чего не скажешь о Хиджикате, которому пришлось играть в три сета и 2,5 час. Ставим на победу Этчеверри.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 2.05.