прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 2.28

Итальянец Лучано Дардери сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 08:00 мск.

Табило

Алехандро в первом круге одержал уверенную победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 6:4, 6:3.

Чилиец по-прежнему находится за пределами топ-100, поэтому в основную сетку ему пришлось прорываться через квалификацию.

В решающем отборочном матче он переиграл южноафриканца Ллойда Харриса в матче с тремя тай-брейками — 7:6, 6:7, 7:6.

На прошлой неделе Табило дошел до финала на «челленджере» в Гуанчжоу. В решающем матче он проиграл аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло.

Прогнозы на теннис

Табило в текущем сезоне выиграл лишь шесть матчей на уровне основного тура. Его лучшим результатом в 2025-м пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Дардери

Лучано тем временем попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Эту неделю итальянский теннисист начал в статусе 30-й ракетки мира.

В начале сентября Дардери выиграл грунтовый «челленджер» в Генуе. Интересно, что теперь его победная серия на грунте составляет 14 матчей. В июле Дардери стал чемпионом турниров в Бостаде и Умаге.

На харде у него пока отрицательный баланс в этом году — четыре победы и восемь поражений.

Но при этом Дардери постепенно начинает осваиваться и на твердом покрытии. Достаточно сказать, что в конце августа он прошел два раунда на US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 1.80, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.01.

Прогноз: судя по матчу с Томпсоном, чилиец отлично себя чувствует, несмотря на то, что за последнюю неделю провел уже восемь игр. В общем, Дардери, скорее всего, тоже ждет непростая встреча с дерзким латиноамериканцем.

2.28 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.