прогноз на матч WTA в Сеуле, ставка за 1.93

Катерина Синякова из Чехии сыграет против Дарьи Касаткиной из Австралии во втором круге в Сеуле. Матч пройдёт 18 сентября, начало — в 11:30 мск.

Синякова

На турнире в Сеуле Катерина Синякова стартовала с отборочных матчей. Чешка оказалась сильнее австралиек Астры Шармы (6:4, 6:4) и Талии Гибсон (6:1, 6:2). Таким образом теннисистка вышла в основную сетку соревнований.

В первом круге корейского розыгрыша Катерина Синякова в двух сетах выиграла кореянку Со Хен Пак (6:2, 6:2). Время встречи продолжалось 1 час 12 минут.

Катерина Синякова три раза подала навылет, двойных ошибок не допустила и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Прогнозы на теннис

Чешская теннисистка занимает 77 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Касаткина

Дарья Касаткина миновала первую стадию турнира в Сеуле благодаря высокому рейтинге. Австралийская занимает 16 строчку в рейтинге WTA.

Перед стартом в Сеуле австралийка выступила на Открытом чемпионате США. Дарья Касаткина дошла до третьего раунда, проиграв на этой стадии японке Наоми Осаке (0:6, 6:4, 3:6).

На корте теннисистки провели 1 час 45 минут. Касаткина три раза подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На US Open Дарья Касаткина добилась побед в матчах против россиянки Камиллы Рахимовой (6:2, 4:6, 7:5) и румынки Елены Рузе (7:5, 6:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.77, победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.05.

Прогноз: За последние два года Дарья Касаткина дважды обыграла Катерину Синякову: на Открытом чемпионате Франции и китайском Нинбо. Ожидаем, что австралийка снова одержит победу и пройдет в четвертьфинал корейского розыгрыша.

1.93 Ф2 (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.93.