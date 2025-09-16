Кристиан — Радукану. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Жаклин Кристиан
Эмма Радукану
Кристиан
Жаклин успешно проводит сезон, не так давно она поднялась в рейтинге на 41-е место.
В начале года румынская теннисистка прошла два раунда на Australian Open и на «тысячнике» в Идиан-Уэллс.
Весной Кристиан выиграла турнир WTA 125 в Пуэрто-Вальярте и дошла до финала в Рабате, а также выиграла два матча в Риме.
Кроме того, Кристиан дошла до третьего раунда на Ролан Гаррос и на Открытом чемпионате США.
В июле Жаклин остановилась в шаге от финала на грунте в Яссах, после чего выиграла два матча на «тысячнике» в Монреале.
Радукану
Эмма тем временем проводит лучший сезон с тех пор, как в 2021 году она сенсационно выиграла US Open.
В этом году британская теннисистка провела 44 матча. Сейчас у нее 26 побед и 18 поражений.
Здесь есть интересный момент: после «тысячника» в Индиан-Уэллс Радукану еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.
Свой предыдущий матч Радукану провела в конце августа, когда проиграла Елене Рыбакиной в третьем круге US Open.
На харде Эмма в этом году Эмма провела 26 матчей. Здесь у нее 15 побед и 11 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кристиан в этом матче можно поставить за 3.68, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: на самом деле здесь не всё так однозначно, Жаклин может оказаться чересчур серьезным препятствием для чемпионки US Open-2021.
