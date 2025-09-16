2-й тайм Комо — ДженоаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сеск Фабрегас«Комо» — «Дженоа»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А Жоан Гарсия«Эспаньол» — «Мальорка»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
  • 21:41
    • Кудашов может покинуть пост главного тренера «Динамо» М
  • 20:30
    • Гол Джамилова обеспечил «Нефтехимику» победу над «Енисеем»
  • 19:58
    • «Барыс» разгромил «Динамо» М, Веккионе оформил дубль
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    Радукану проиграет на старте турнира в Сеуле?

    Кристиан — Радукану. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Эмма Радукану
    Прогноз и ставки на Кристиан — Радукану
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану сыграет против румынки Жаклин Кристиан в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кристиан — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Сеул. Женщины 16 Сентября 2025 года

    Жаклин Кристиан

  • Румыния
    •  Жаклин Кристиан 11:30 Эмма Радукану

    Эмма Радукану

  • Великобритания
    •

    Кристиан

    Жаклин успешно проводит сезон, не так давно она поднялась в рейтинге на 41-е место.

    В начале года румынская теннисистка прошла два раунда на Australian Open и на «тысячнике» в Идиан-Уэллс.

    Весной Кристиан выиграла турнир WTA 125 в Пуэрто-Вальярте и дошла до финала в Рабате, а также выиграла два матча в Риме.

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, Кристиан дошла до третьего раунда на Ролан Гаррос и на Открытом чемпионате США.

    В июле Жаклин остановилась в шаге от финала на грунте в Яссах, после чего выиграла два матча на «тысячнике» в Монреале.

    Радукану

    Эмма тем временем проводит лучший сезон с тех пор, как в 2021 году она сенсационно выиграла US Open.

    В этом году британская теннисистка провела 44 матча. Сейчас у нее 26 побед и 18 поражений.

    Здесь есть интересный момент: после «тысячника» в Индиан-Уэллс Радукану еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.

    Свой предыдущий матч Радукану провела в конце августа, когда проиграла Елене Рыбакиной в третьем круге US Open.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    На харде Эмма в этом году Эмма провела 26 матчей. Здесь у нее 15 побед и 11 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кристиан в этом матче можно поставить за 3.68, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: на самом деле здесь не всё так однозначно, Жаклин может оказаться чересчур серьезным препятствием для чемпионки US Open-2021.

    2.00

  • Ставка: Кристиан возьмет хотя бы один сет
  • Сделать ставку
    • !--->

    Рекомендуемая ставка: Кристиан возьмет хотя бы один сет за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Байя — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Макнелли
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Крейчикова — Прозорова
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ламенс — Мария
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Захарова — Кырстя
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Бэк
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч АТК — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кристиан — Радукану: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 16.09.202511:30. Радукану проиграет на старте турнира в Сеуле?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры