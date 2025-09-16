2-й тайм Уфа — УралОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Беленов«Уфа» — «Урал»: онлайн, прямая трансляция матча ФНЛ Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 9 — 15 сентября
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    • КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
  • 14:48
    • «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ
  • 14:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных в 2026 году
  • 11:29
    • Матвей Кисляк интересен еще одному клубу из Саудовской Аравии
  • 09:53
    • Тольяттинский «Акрон» продлил серию поражений до пяти матчей
    Все новости спорта

    Шнайдер проиграет в первом круге сеульского «пятисотника»?

    Шнайдер — Макнелли. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Диана Шнайдер
    Прогноз и ставки на Шнайдер — Макнелли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Кэти Макнелли в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Макнелли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Сеул. Женщины 16 Сентября 2025 года

    Диана Шнайдер

  • Россия
    •  Диана Шнайдер 08:00 Кэти Макнелли

    Кэти Макнелли

  • США
    •

    Шнайдер

    Диана проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором она проиграла в первом круге 37-летней немке Лауре Зигемунд.

    Можно было бы сказать, что россиянка провалила летний отрезок сезона, но это не совсем так.  

    Да, Шнайдер не выиграла ни одного матча на «тысячниках» в Монреале и Цинциннати, но зато на неделе перед US Open она стала чемпионкой турнира в Монтеррее.

    Прогнозы на теннис

    На мексиканском «пятисотнике» 21-летняя теннисистка обыграла Камиллу Рахимову, Алисию Паркс, Элизу Мертенс и Екатерину Александрову.

    Именно благодаря этой победе Шнайдер по-прежнему находится в топ-20.

    В прошлом году Диана дошла до полуфинала на турнире в Сеуле.

    Макнелли

    Кэти не так давно вернулась в первую сотню рейтинга.

    Американка почти не играла в прошлом сезоне из-за травмы, но сейчас она точно в порядке.

    В этом году

    Макнелли

    провела уже 58 матчей. На этом отрезке у нее 42 победы и 16 поражений.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В первой половине сезона Макнелли была серия хороших выступлений на уровне ITF, а в середине июля она выиграла турнир WTA 125 в Ньюпорте.

    Кроме того, Кэти выиграла два матча на «тысячнике» в Монреале и прошла первый раунд в Цинциннати и на US Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.59, победу Макнелли букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: на самом деле здесь не все так просто, как можно подумать. Скорее всего, американка как минимум заставит Диану нервничать. Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Верона — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Родина — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ризеспор — Генчлербирлиги
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Комо — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Байя — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Крейчикова — Прозорова
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Чжу — Кырстя
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шнайдер — Макнелли: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 16.09.202508:00. Шнайдер проиграет в первом круге сеульского «пятисотника»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры