Шнайдер — Макнелли. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Кэти Макнелли в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Макнелли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Диана проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором она проиграла в первом круге 37-летней немке Лауре Зигемунд.

Можно было бы сказать, что россиянка провалила летний отрезок сезона, но это не совсем так.

Да, Шнайдер не выиграла ни одного матча на «тысячниках» в Монреале и Цинциннати, но зато на неделе перед US Open она стала чемпионкой турнира в Монтеррее.

На мексиканском «пятисотнике» 21-летняя теннисистка обыграла Камиллу Рахимову, Алисию Паркс, Элизу Мертенс и Екатерину Александрову.

Именно благодаря этой победе Шнайдер по-прежнему находится в топ-20.

В прошлом году Диана дошла до полуфинала на турнире в Сеуле.

Макнелли

Кэти не так давно вернулась в первую сотню рейтинга.

Американка почти не играла в прошлом сезоне из-за травмы, но сейчас она точно в порядке.

В этом году

Макнелли

провела уже 58 матчей. На этом отрезке у нее 42 победы и 16 поражений.

В первой половине сезона Макнелли была серия хороших выступлений на уровне ITF, а в середине июля она выиграла турнир WTA 125 в Ньюпорте.

Кроме того, Кэти выиграла два матча на «тысячнике» в Монреале и прошла первый раунд в Цинциннати и на US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.59, победу Макнелли букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: на самом деле здесь не все так просто, как можно подумать. Скорее всего, американка как минимум заставит Диану нервничать. Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.