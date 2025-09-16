Шнайдер — Макнелли. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Диана Шнайдер
Кэти Макнелли
Шнайдер
Диана проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором она проиграла в первом круге 37-летней немке Лауре Зигемунд.
Можно было бы сказать, что россиянка провалила летний отрезок сезона, но это не совсем так.
Да, Шнайдер не выиграла ни одного матча на «тысячниках» в Монреале и Цинциннати, но зато на неделе перед US Open она стала чемпионкой турнира в Монтеррее.
На мексиканском «пятисотнике» 21-летняя теннисистка обыграла Камиллу Рахимову, Алисию Паркс, Элизу Мертенс и Екатерину Александрову.
Именно благодаря этой победе Шнайдер по-прежнему находится в топ-20.
В прошлом году Диана дошла до полуфинала на турнире в Сеуле.
Макнелли
Кэти не так давно вернулась в первую сотню рейтинга.
Американка почти не играла в прошлом сезоне из-за травмы, но сейчас она точно в порядке.
В этом году
Макнеллипровела уже 58 матчей. На этом отрезке у нее 42 победы и 16 поражений.
В первой половине сезона Макнелли была серия хороших выступлений на уровне ITF, а в середине июля она выиграла турнир WTA 125 в Ньюпорте.
Кроме того, Кэти выиграла два матча на «тысячнике» в Монреале и прошла первый раунд в Цинциннати и на US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.59, победу Макнелли букмекеры предлагают за 2.36.
Прогноз: на самом деле здесь не все так просто, как можно подумать. Скорее всего, американка как минимум заставит Диану нервничать. Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.