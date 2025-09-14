ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Вавринка станет чемпионом турнира в Ренне?

    Гастон — Вавринка. Ставка (к. 2.62) и прогноз на финал турнира в Ренне 14 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Гастон — Вавринка
    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Юго Гастона в финале «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 14 сентября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гастон — Вавринка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гастон

    Юго впервые в сезоне вышел в финал.

    Более того, он всего лишь второй раз выиграл больше одного матча в течение одной недели.

    Но здесь важно уточнить, что на текущем турнире у француза была не самая сложная сетка.  В предыдущих раундах соперниками Гастона были Кристоф Негриту (298-я ракетка мира), Энцо Коко (№543), Эльяким Кулибали (№289) и Клеман Шидех (№228).

    В целом Гастон очень слабо проводит сезон, о чем свидетельствует в том числе и его падение в рейтинге за пределы топ-100.

    Кроме того, в 2025-м у него по-прежнему отрицательный баланс — 19 побед и 27 поражений.

    Вавринка

    Стэн тем временем второй раз в этом году вышел в финал «челленджера».

    В начале мая швейцарец проиграл хорвату Борну Чоричу в решающем матче на грунтовом турнире в Экс-ан-Провансе.

    На этой неделе Вавринка пока не проиграл ни одного сета.

    В стартовом матче он выиграл у француза Кенни де Схеппера — 6:4, 6:4.

    Во втором круге соперником Стэна был еще один представитель Франции — Дан Адде (6:3, 6:4), а в четвертьфинале он одержал победу над бельгийцем Михаэлем Гертсом (7:6, 7:5).

    В полуфинале 40-летний теннисист остановил немца Патрика Захрая — 7:6, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гастона в этом матче можно поставить за 2.10, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.67.

    Прогноз: несмотря на регресс француза, он все-таки гораздо опаснее, чем все предыдущие соперники Стэна на этой неделе. Но в любом случае все равно считаем, что Вавринка уедет из Ренна с главным призом.

    Рекомендуемая ставка: победа Вавринки в двух сетах за 2.62.

