Гастон — Вавринка. Ставка (к. 2.62) и прогноз на финал турнира в Ренне 14 сентября 2025 года

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Юго Гастона в финале «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 14 сентября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гастон — Вавринка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гастон

Юго впервые в сезоне вышел в финал.

Более того, он всего лишь второй раз выиграл больше одного матча в течение одной недели.

Но здесь важно уточнить, что на текущем турнире у француза была не самая сложная сетка. В предыдущих раундах соперниками Гастона были Кристоф Негриту (298-я ракетка мира), Энцо Коко (№543), Эльяким Кулибали (№289) и Клеман Шидех (№228).

Прогнозы на теннис

В целом Гастон очень слабо проводит сезон, о чем свидетельствует в том числе и его падение в рейтинге за пределы топ-100.

Кроме того, в 2025-м у него по-прежнему отрицательный баланс — 19 побед и 27 поражений.

Вавринка

Стэн тем временем второй раз в этом году вышел в финал «челленджера».

В начале мая швейцарец проиграл хорвату Борну Чоричу в решающем матче на грунтовом турнире в Экс-ан-Провансе.

На этой неделе Вавринка пока не проиграл ни одного сета.

В стартовом матче он выиграл у француза Кенни де Схеппера — 6:4, 6:4.

Во втором круге соперником Стэна был еще один представитель Франции — Дан Адде (6:3, 6:4), а в четвертьфинале он одержал победу над бельгийцем Михаэлем Гертсом (7:6, 7:5).

В полуфинале 40-летний теннисист остановил немца Патрика Захрая — 7:6, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гастона в этом матче можно поставить за 2.10, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: несмотря на регресс француза, он все-таки гораздо опаснее, чем все предыдущие соперники Стэна на этой неделе. Но в любом случае все равно считаем, что Вавринка уедет из Ренна с главным призом.

Рекомендуемая ставка: победа Вавринки в двух сетах за 2.62.