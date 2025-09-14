Гастон — Вавринка. Ставка (к. 2.62) и прогноз на финал турнира в Ренне 14 сентября 2025 года

Гастон
Юго впервые в сезоне вышел в финал.
Более того, он всего лишь второй раз выиграл больше одного матча в течение одной недели.
Но здесь важно уточнить, что на текущем турнире у француза была не самая сложная сетка. В предыдущих раундах соперниками Гастона были Кристоф Негриту (298-я ракетка мира), Энцо Коко (№543), Эльяким Кулибали (№289) и Клеман Шидех (№228).
В целом Гастон очень слабо проводит сезон, о чем свидетельствует в том числе и его падение в рейтинге за пределы топ-100.
Кроме того, в 2025-м у него по-прежнему отрицательный баланс — 19 побед и 27 поражений.
Вавринка
Стэн тем временем второй раз в этом году вышел в финал «челленджера».
В начале мая швейцарец проиграл хорвату Борну Чоричу в решающем матче на грунтовом турнире в Экс-ан-Провансе.
На этой неделе Вавринка пока не проиграл ни одного сета.
В стартовом матче он выиграл у француза Кенни де Схеппера — 6:4, 6:4.
Во втором круге соперником Стэна был еще один представитель Франции — Дан Адде (6:3, 6:4), а в четвертьфинале он одержал победу над бельгийцем Михаэлем Гертсом (7:6, 7:5).
В полуфинале 40-летний теннисист остановил немца Патрика Захрая — 7:6, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гастона в этом матче можно поставить за 2.10, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.67.
Прогноз: несмотря на регресс француза, он все-таки гораздо опаснее, чем все предыдущие соперники Стэна на этой неделе. Но в любом случае все равно считаем, что Вавринка уедет из Ренна с главным призом.
- 1.93Циципас — Фонсека: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.00Ракотоманга — Тьен: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.21Аранго — Йович: прогноз и ставкаЗавтра в 00:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Вавринки в двух сетах за 2.62.