  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Легечка совершит камбэк в матче против Тиафо?

    Тиафо — Легечка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Тиафо — Легечка
    Прогноз и ставки на Тиафо — Легечка
    Иржи Легечка
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против чеха Иржи Легечки в рамках второго раунда квалификации Кубка Дэвиса. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Легечка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Тиафо

    Фрэнсис проведет первый матч после US Open, на котором ему надо было защищать прошлогодний полуфинал.

    На этот раз американец выступил на домашнем мэйджоре значительно хуже, проиграв в третьем круге Яну-Леннарду Штруффу.

    Кроме того, Тиафо не смог защитить финал на «Мастерсе» в Цинциннати. Здесь он тоже сошел после третьего раунда.

    Прогнозы на теннис

    Свои лучшие результаты в этом сезоне Тиафо демонстрировал на харде. В апреле он дошел до финала в Хьюстоне, а в июне — до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

    На харде в этом году он пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

    Легечка

    Иржи тем временем дебютировал в топ-20 по итогам Открытого чемпионата США.

    Чешский теннисист дошел до четвертьфинала на мэйджоре в Нью-Йорке. Этот успех позволил ему подняться в рейтинге на 16-ю строчку.

    Кроме того, в августе Легечка дошел до 1/8 финала на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.

    В текущем сезоне Легечка провел на харде уже 31 матч. На этом отрезке у него 21 победа и 10 поражений.

    В начале года Ирди стал победителем турнира в Брисбене, а также дошел до четвертого раунда на Australian Open и до полуфинала в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.00, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.69.

    Прогноз: это как раз тот случай, когда всё может решиться на тай-брейке третьего сета. Скорее всего, Тиафо и Легечка проведут затяжной матч. Оба теннисиста обладают очень хорошей первой подачей, поэтому такой сценарий действительно нельзя исключать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

