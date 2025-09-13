Тиафо — Легечка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против чеха Иржи Легечки в рамках второго раунда квалификации Кубка Дэвиса. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Легечка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тиафо

Фрэнсис проведет первый матч после US Open, на котором ему надо было защищать прошлогодний полуфинал.

На этот раз американец выступил на домашнем мэйджоре значительно хуже, проиграв в третьем круге Яну-Леннарду Штруффу.

Кроме того, Тиафо не смог защитить финал на «Мастерсе» в Цинциннати. Здесь он тоже сошел после третьего раунда.

Прогнозы на теннис

Свои лучшие результаты в этом сезоне Тиафо демонстрировал на харде. В апреле он дошел до финала в Хьюстоне, а в июне — до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

На харде в этом году он пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Легечка

Иржи тем временем дебютировал в топ-20 по итогам Открытого чемпионата США.

Чешский теннисист дошел до четвертьфинала на мэйджоре в Нью-Йорке. Этот успех позволил ему подняться в рейтинге на 16-ю строчку.

Кроме того, в августе Легечка дошел до 1/8 финала на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.

В текущем сезоне Легечка провел на харде уже 31 матч. На этом отрезке у него 21 победа и 10 поражений.

В начале года Ирди стал победителем турнира в Брисбене, а также дошел до четвертого раунда на Australian Open и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.00, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: это как раз тот случай, когда всё может решиться на тай-брейке третьего сета. Скорее всего, Тиафо и Легечка проведут затяжной матч. Оба теннисиста обладают очень хорошей первой подачей, поэтому такой сценарий действительно нельзя исключать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.