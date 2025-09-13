Тиафо — Легечка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

Тиафо
Фрэнсис проведет первый матч после US Open, на котором ему надо было защищать прошлогодний полуфинал.
На этот раз американец выступил на домашнем мэйджоре значительно хуже, проиграв в третьем круге Яну-Леннарду Штруффу.
Кроме того, Тиафо не смог защитить финал на «Мастерсе» в Цинциннати. Здесь он тоже сошел после третьего раунда.
Свои лучшие результаты в этом сезоне Тиафо демонстрировал на харде. В апреле он дошел до финала в Хьюстоне, а в июне — до четвертьфинала на Ролан Гаррос.
На харде в этом году он пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.
Легечка
Иржи тем временем дебютировал в топ-20 по итогам Открытого чемпионата США.
Чешский теннисист дошел до четвертьфинала на мэйджоре в Нью-Йорке. Этот успех позволил ему подняться в рейтинге на 16-ю строчку.
Кроме того, в августе Легечка дошел до 1/8 финала на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.
В текущем сезоне Легечка провел на харде уже 31 матч. На этом отрезке у него 21 победа и 10 поражений.
В начале года Ирди стал победителем турнира в Брисбене, а также дошел до четвертого раунда на Australian Open и до полуфинала в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.00, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.69.
Прогноз: это как раз тот случай, когда всё может решиться на тай-брейке третьего сета. Скорее всего, Тиафо и Легечка проведут затяжной матч. Оба теннисиста обладают очень хорошей первой подачей, поэтому такой сценарий действительно нельзя исключать.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.