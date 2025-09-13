2-й таймБенфика — Санта-КлараОнлайн
    Британка выйдет в финал турнира в Сан-Паулу?

    Тьен — Джонс. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч полуфинала турнира в Сан-Паулу 13 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Тьен — Джонс
    Франческа Джонс
    Джанис Тьен из Индонезии сыграет против Франчески Джонс из Великобритании в полуфинале турнира в Сан-Паулу. Матч пройдёт 13 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — Джонс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Тьен

    Джанис Тьен сотворила сенсацию в четвертьфинале бразильского турнира, выиграв у 61-й ракетки мира Александры Эалы из Филиппин (6:4, 6:1). На поединок ушло 1 час и 13 минут.

    В матче теннисистка из Индонезии два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

    В Сан-Паулу Тьен также добилась побед над Мартиной Окаловой из Словакии (6:1, 6:0) и Леолии Жанжан из Франции (6:2, 6:3).

    В рейтинге WTA Джанис Тьен занимает 130 место.

    Джонс

    Франческа Джонс отдала один сет лишь в первом матче бразильского розыгрыша. Британка одержала волевую победу над израильской спортсменкой Линой Глушко (4:6, 6:2, 6:3).

    Ближе к полуфиналу Джонс в двух сетах обыграла американку Уитни Осигве (6:4, 7:6) и Солану Сьерру из Аргентины (6:3, 6:4).

    В четвертьфинальной игре против аргентинской теннисистки Франческа Джонс выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

    Франческа Джонс занимает 85 место в мировом рейтинге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Тьен в этом матче можно поставить за 1.60, победу Джонс букмекеры предлагают за 2.35.

    Прогноз: Джанис Тьен пишет историю на турнире в Сан-Паулу, теннисистка выбила из турнира сильных спортсменок, особенно Александру Эалу. Однако любая серия может прерваться, Франческа Джонс выше в рейтинге и по классу, ожидаем победы британки в предстоящем полуфинале.

    Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.35.

